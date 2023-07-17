Полгода готовились к наступлению: Свитан оценил перспективы россиян на Купянском направлении

Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать украинских военных. В частности, враг пытается наступать на Купянском направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Как известно, активизация россиян на этом направлении не стала неожиданностью для ВСУ.

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"Россияне готовились к этому наступлению приблизительно полгода. Это одно из приоритетных направлений для них из-за короткого плеча поставок техники, военной амуниции из России", – отметил Свитан.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите видео

Туда стянули определенное количество сил и средств для наступательных действий. Уже несколько недель враг пытается двигаться в направлении Лимана из Кременной. Чтобы отрезать украинские части от Северского Донца и Оскола, он двигается также со стороны Купянска.

Силы обороны подготовились к обороне

"Там достаточно успешная линия обороны, завязанная на высотах и других естественных препятствиях. Я не думаю, что у них будет какая-то положительная динамика", – констатировал Свитан.

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В то же время по всему видно, что россияне серьезно настроены. Их задача-минимум – связать украинские стратегические резервы, а задача-максимум – выжать наши войска за реки.

Наступление ВСУ продолжается: последние новости

Украинские военные продолжают выбивать россиян из нашего государства и деоккупировать его территорию. С начала наступления Вооруженные Силы освободили более 210 квадратных километров нашей земли.

В частности, украинские защитники взяли под контроль северную часть Старомайорского в Донецкой области. Оккупанты пытались отбить позиции, однако все попытки были неудачными.

Как известно, украинские защитники вернули Ровнополь под наш контроль. Вместе с ним снова дома уже девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

По военной науке, когда противник наступал, исчерпал резервы, растянул свои фланги, но его войска в наступательном боевом порядке – атака на него будет контрнаступлением. Наступление же происходит на подготовленную оборону противника. Поэтому то, что готовила последние месяцы армия Украины, является именно наступлением.