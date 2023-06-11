Операции ВСУ возле Орехова и Великой Новоселки: Свитан сказал, чем важны эти позиции

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 8 июня заявляла, что оккупанты активно обороняются на Запорожском направлении в районе Орехова. По ее словам, продолжались бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении.

Но район Великой Новоселки – это "веремеевский выступ" между Гуляйполем и Угледаром. Туда в свое время подошли россияне. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Этот выступ сам просится его срезать. То есть ударить по флангам и срезать этот выступ, освободить юг Великой Новоселки и выровнять фронт как минимум по линии Гуляйполе – Угледар", – сказал Свитан.

Направление из-под Орехова в сторону Токмака на Мелитополь, считает военный эксперт, – одно из основных направлений украинских войск. О нем говорят как минимум пол года, а готовность там наступать была еще в прошлом году. Однако тогда деоккупировали Купянск на Харьковщине.

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Стратегическая задача ВСУ

Сейчас есть возможность выполнить ту же задачу – выдвинуться в сторону Токмака. Далее на Мелитополь и пересечь сухопутный коридор – это одна из стратегических задач – сухопутный коридор в Крым из России,

– считает лётчик-инструктор.

Самое короткое расстояние между Ореховым и Мелитополем – около 85 километров. А поскольку это самое короткое расстояние для выхода на сухопутный коридор, это одно из приоритетных направлений, которое сейчас прорабатывают украинские батальоны тактических групп.

"Усиленные батальоны с помощью достаточного количества силы и средств, выделенных пока на эту атаку", – предположил полковник ВСУ в запасе.

Какая ситуация на фронте