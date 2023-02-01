Каждый день дается очень тяжелой ценой: что происходит на направлении Сватово – Кременная

Ситуация на направлении Сватово – Кременная довольно тяжелая, но контролируемая. Впрочем, каждый день дается очень тяжелой ценой.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Виталий Биляк. Генштаб сообщает, что на Луганщине оккупантов как-нибудь латают и гонят на фронт.

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Ситуация тяжелая

Биляк отметил, что ситуация на направлении Сватово – Кременная тяжелая, но контролируемая. Надо, чтобы все помнили, какой ценой дается каждый день на Донбассе, на Восточных рубежах, в стране, в которой уже год идет война. Каждый день дается очень тяжелой ценой.

Резервы россиян колоссально велики. Ситуация очень тяжелая. Продолжаются позиционные стрелковые бои. То есть артиллерия врага, вражеские танки, дроны-камикадзе просто накрывают наши позиции. После обстрелов ребятам приходится брать в руки еще и автомат и отбивать атаки россиян, ползущих на наши позиции,

– заметил военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что россияне считают, что у нас нет живых, после того, как отработала их артиллерия и танки, но, к большому сожалению для них, мы их встречаем с окопов, на расстоянии 10 – 20 метров.

Потребности военных на направлении

По словам военнослужащего ВСУ, у наших подразделений большая нехватка артиллерии, особенно снаряды 120-мм до миномета. Если у кого есть возможность помочь, бойцы будут очень благодарны за помощь. Также им нужна антидроновая пушка, потому что враг корректирует работу своих танков и артиллерии из БпЛА.

"Если бы кто-то мог подарить нам антидроновую пушку, мы были бы очень благодарны от души. Было бы очень приятно нам", – подчеркнул Биляк.

Беляк о том, что происходит на направлении Сватово – Кременная: смотрите видео

Силы врага

Как он отметил, в Донецкой области его группировка встречалась с российским спецподразделением "Барс". Это мобилизованные люди, у которых был боевой опыт. Есть ПВК "Вагнера", много мотострелковых дивизий, российские десантно-штурмовые войска.

Конечно, в первую очередь идет пехота, вместе с ПВКшниками. Сзади уже идут специалисты. Позади – это на расстоянии 5 метров. То есть небольшими группами, в составе 10 – 20 человек, идут те, кого не жалко. Позади – на расстоянии до 10 метров идут 2 – 3 человека, контролирующих весь процесс,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

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