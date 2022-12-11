Ситуация очень сложная: Зеленский перечислил регионы, где со светом наибольшие затруднения

В Украине пытаются восстановить энергосистему после очередных обстрелов врага. В настоящее время ведутся ремонтные работы на Юге.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 11 декабря, передает 24 канал. Он отметил, что энергетики делают все для возвращения света в Одесскую область.

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"В Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить питание. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских обстрелов", – сообщил президент.

Обратите внимание – новое обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

О каких областях упомянул президент

По словам Зеленского, самое большое количество отключений сейчас в Одесской области. Однако проблемы с электроэнергией есть и в других регионах.

Киев и область, Львовская область, Винницкая область, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества,

– сказал Зеленский.

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