Ситуация очень сложная: Зеленский перечислил регионы, где со светом наибольшие затруднения
В Украине пытаются восстановить энергосистему после очередных обстрелов врага. В настоящее время ведутся ремонтные работы на Юге.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 11 декабря, передает 24 канал. Он отметил, что энергетики делают все для возвращения света в Одесскую область.
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"В Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить питание. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских обстрелов", – сообщил президент.
Обратите внимание – новое обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
О каких областях упомянул президент
По словам Зеленского, самое большое количество отключений сейчас в Одесской области. Однако проблемы с электроэнергией есть и в других регионах.
Киев и область, Львовская область, Винницкая область, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатье, Сумщина, Днепропетровщина – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества,
– сказал Зеленский.
Ситуация с электроэнергией в Украине: последние новости
- В освобожденном Херсоне возобновили электроснабжение на 90%. Об этом сказал глава ОВА Ярослав Янушевич.
- В Одессе все еще продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения и электроэнергии. Без света остаются 300 тысяч абонентов Одесской области.
- В Черновицкой области восстанавливают повременные отключения электроэнергии.
- Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в области один из самых больших дефицитов электроэнергии в стране.