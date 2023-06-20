На Юге по нескольким направлениям продолжается наступление, – Маляр о трудностях ВСУ
Сейчас на Юге продолжаются ожесточенные бои. В настоящее время украинские военные продвигаются по нескольким направлениям.
Замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона рассказала, что на Юге все происходит по плану украинских военных. Об этом пишет 24 Канал.
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Какая ситуация сейчас на Юге
На Юге продолжается наступление на нескольких направлениях и есть определенные продвижения по всем направлениям, где движутся Силы обороны. Но россияне не собираются сдавать занятые позиции, и потому продолжаются ожесточенные бои. В то же время, по словам Маляр, "все происходит по плану" украинских защитников.
Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что выгрызаем каждый метр земли у врага,
– сказала заместитель министра обороны.
Она также добавила, что есть направления, где наступают украинские воины, а враг находится в обороне. Но есть и те направления, где наступает враг, а наши защитники держат оборону.
Оккупанты все минируют
Заместитель министра обороны сообщила, что российские военные пройдут поля. Также есть информация, что в Запорожской области противник минирует даже населенные пункты, где проживают люди, не предупреждая их. Это не только проблема для ВСУ, но и очень опасно для гражданских.
ВСУ освободили на Юге 8 населенных пунктов
- 19 июня Анна Маляр сообщила, что за 2 недели наступательных операций ВСУ освободили на Юге уже 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. В тот же день она сообщила, что подразделения Таврического направления продвинулись в глубину противника до 7 километров.
- 20 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что последние сутки потери врага на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили более пяти рот. Наши бойцы также уничтожили и повредили 46 единиц военной техники противника.