Несмотря на попадание по энергосистеме, в Yasno пообещали хорошие новости для жителей Киева

Россияне нанесли массированный ракетный удар 29 декабря. В настоящее время энергетики ремонтируют все поврежденные объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил генеральный директор поставщика электроэнергии и газа Yasno Сергей Коваленко.

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"Прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на фантастическую эффективность ПВО. Продолжаются противопожарные и ремонтные работы", – сказал Коваленко.

Ситуация в Киеве и Днепре

Гендиректор добавил, что в Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высок. Следовательно, высока вероятность, что на днях электроснабжение вернется к дообстрельному уровню. Что касается Днепра, то, как отметил Коваленко, свет будут подавать по графику.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко надеется, что свет по графикам в Киеве будут подавать уже 30 декабря. По его словам, на прошлой неделе энергетики работали, чтобы улучшить ситуацию и им это удалось.

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