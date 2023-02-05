Как живет город-крепость Бахмут: военные опубликовали фото

5 февраля 2023, 16:23
Читати новину українською

Источник:

93-я ОМБр Холодный Яр

Россияне безрезультатно пытаются штурмовать Бахмут в Донецкой области. Украинские защитники продолжают оборонять город, который с землей ровняют враги.

В 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр опубликовали фоторепортаж из Бахмута.

К теме Хуже, чем в Бахмуте: военный ВСУ рассказал о ситуации возле Угледара

"Оккупанты заявляли, что захватят страну за 2 – 3 дня, но только этот город пытаются захватить с лета. Сейчас за Бахмут идут жесткие бои. Пожелаем удачи нашим мужественным воинам, которые с большими усилиями, рискуя жизнью, держат позиции и наносят противнику большие потери", – написали защитники.


Военные в Бахмуте / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


Защитник Донецкой области / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


В Бахмуте нет уцелевших построек / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


Находящиеся в городе-крепости военные / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


Быт защитников / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


Украинский военный в городе / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


Украинцы, обороняющие Донецкую область / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


Бахмут превращается в руины / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


Военная техника / Фото 93 ОМБр Холодный Яр


Украинцы не отступают из Бахмута / Фото 93 ОМБр Холодный Яр

Ситуация в городе

По информации британской разведки, русские оккупанты стремятся окружить Бахмут. Они имеют незначительные успехи вокруг города.

Разведчики отметили, что у украинских защитников две основные дороги в город – M03 и H32. Эти пути находятся под опасностью огня. Также вагнеровцам удалось захватить трассу, соединяющую Бахмут с Северском. Поэтому Бахмут становится изолированным.

Бои вокруг Бахмута: последние новости

  • Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал, что за сутки Бахмут под атакой может быть до полутора сотен раз. Он считает, что город превращается в Мариуполь.
  • По информации Минобороны, враг за последнюю неделю бросал все силы, чтобы окружить Бахмут.
  • Россияне убили возле Бахмута волонтера из США Пита Рида. Он помогал гражданским.

Автор: Марія Масюк