Песков ведет себя как "мятежник": что не так в действиях спикера Путина
Пресссекретарь российского диктатора стал странно себя вести. Может быть, Дмитрий Песков стремится вступить в большую политическую игру как самостоятельный участник.
Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Песков начал "сливать" Путина.
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"Все, что делает Песков за последние несколько дней, – это больший мятеж, чем все, что делал Пригожин. Я не утверждаю, что это заговор, но что-то здесь не так", – отметил Шейтельман.
Что задумал Дмитрий Песков: смотрите видео
В частности, во время упомянутого "переворота" Евгения Пригожина все разбежались, кроме Пескова. Он едва ли не единственный давал какие-то комментарии. Вечером 24 июня именно спикер Путина заявил о завершении мятежа.
К тому же Песков подтвердил встречу главы и командиров ЧВК "Вагнера" с Путиным. Это якобы произошло 29 июня.Обратите внимание! Сын Дмитрия Пескова якобы воевал в рядах вагнеровцев. Сам Пригожин принялся утверждать, что Николай был артиллеристом и на службу отправился, "показав перед тем фальшивые документы, где было изменено имя, фамилия и отчество".
Последние заявления пресс-секретаря Путина
- Дмитрий Песков продолжает активно комментировать последние события от имени российского диктатора. В частности, он отнесся "с пониманием" к возвращению командиров "Азова" из Турции в Украину. По его словам, Реджеп Эрдоган был якобы "под давлением НАТО".
- Кроме того, Песков не устает выдавать лживые заявления о Запорожской АЭС. Мол, ситуация вокруг станции очень напряжена из-за большой угрозы "диверсий со стороны Киева".
- Ранее пресс-секретарь Путина уже успел похвастаться успехами так называемой "демилитаризации" Украины. По его мнению, эта задача фактически "во многом выполнена".