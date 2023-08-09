Все идет к одному: на что будет способен Путин, когда совсем ослабнет

После последних событий в России и на фронте паранойя Владимира Путина набирает обороты. Диктатор готов убивать своих граждан.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что история уже знала подобные инциденты, в том числе в 1917 году.

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"Путин боится повторения Пригожинского мятежа. Чтобы у людей не было соблазна [это повторить], он [запустил] этот проект с вооружением росгвардии", – отметил Галлямов.

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Напомним, 24 июня главарь вагнеровцев Евгений Пригожин устроил мятеж в России. Вместе со своими наемниками он установил контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем и несколькими дорогами, ведущими в Москву.

Путин усиливает внутреннюю армию

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мятеж вагнеровцев был спецоперацией, согласованной с Путиным. Таким образом, хотели выявить нелояльных к режиму генералов.

Как известно, кремлевский диктатор подписал закон об оснащении росгвардии и нацгвардии тяжелой техникой. Таким образом, он пытается обезопасить собственный режим.

Однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что новая армия для внутреннего использования также повернет свое оружие в сторону Кремля. Дело в том, что все в России любят "сильного царя", а Путин им уже не является.

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