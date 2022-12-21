Под артиллерией, "Шахидами" и ракетами над головой: что происходит у Кинбурнской косы

Кинбурнская коса остается последней временно оккупированной частью Николаевской области. Наши военные изо всех сил работают, чтобы отвоевать весь регион.

Пограничники показали, что происходит на косе по состоянию на 21 декабря. Также они рассказали, из чего оккупанты гатят по нашим военным.

Заметьте Вскоре россиянам придется совершить "жесты доброй воли" в трех направлениях.

Что происходит на Кинбурнской косе

Чаще всего россияне атакуют наших военных в районе Кинбурнской косы из ракетных систем залпового огня, а также избивают "Шахидами" и артиллерией.

Военные рассказали, что в нескольких километрах от Кинбурнской косы оборону держат военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Позиции на побережье разрешают получать информацию о действиях русских подразделений, впрочем, из-за близости к косе, пограничники и сами находятся под неизменным огнем оккупантов,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Наши пограничники рассказали, что на косе находятся подразделения России, а именно донские "казаки".

По данным наших бойцов, кроме личного состава, оккупанты имеют бронированную технику, "Тигры", "Уралы".

Что происходит у Кинбурнской косы: смотрите видео

Они укрепляют береговую линию из Лимана, заминировали с моря, ведут наблюдение. Работают по нашему участку, расстояние позволяет до 20 километров, в основном – это "Грады",

– рассказал пограничник.

Он также добавил, что из подлодок и кораблей оккупанты выпускают ракеты Х. Но наше ПВО максимально пытается их сбивать.

Оккупанты страдают от атак ВСУ

Пограничник заверил, что наша артиллерия работает постоянно. В частности, наши военные уничтожили склад боеприпасов врага, а также атаковали их позиции, где они находятся.

Важно Где расположена Кинбурнская коса и почему ее освобождение будет очень важно: показываем на карте

Коротко о Кинбурнской косе