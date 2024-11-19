Что станет концом для Путина и когда могут произойти изменения в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин уже 25 лет удерживает власть и несмотря на все, сейчас его позиция довольно стабильна. Самый распространенный сценарий, при котором диктаторы вроде Путина теряют власть, – это их смерть.

Конечно, иногда случаются ситуации, когда народные восстания или заговоры элит могут свергнуть диктатуру. О том, как именно может закончить Путин, произойдет ли это в ближайшее время – читайте в разговоре 24 Канала с профессором политологии Сиракузского университета Брайаном Тейлором.

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Что означает для Путина ликвидация командующего флотом

В Севастополе ликвидировали командующего Черноморского флота России, который отвечал за бомбардировку гражданской инфраструктуры в Украине. Что это означает для Владимира Путина с политической точки зрения?

Думаю, что это просто одно из последствий войны, которую ведет Россия. Они потеряли уже немало командиров, вплоть до генеральского звания, за последние 2,5 – почти 3 года. И они будут продолжать их терять до тех пор, пока будут вести войну.

Однако не думаю, что это как-то политически изменит цели Владимира Путина. Он настаивал на них с самого начала войны и потеря одного офицера не остановит его. Так же как не остановила потеря более 100 тысяч солдат.

Какие риски существуют от Трампа

Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post. В Кремле отрицают факт телефонного разговора двух лидеров. Как вы на это реагируете? Чего Украине ждать от президентства Дональда Трампа?

Да, история о телефонном звонке действительно интересная. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков врет всю жизнь, но, с другой стороны, он редко бывает настолько категоричным и решительным в отрицании одного из этих сообщений в прессе. Так что, я на самом деле не знаю, что с этим делать, но можем предположить, что в какой-то момент между командой Трампа и российским руководством будут контакты.

Относительно того, что победа Трампа означает для Украины, мое личное мнение заключается в том, что, боюсь, новости не очень хорошие. Думаю, Трамп уже некоторое время четко говорит, что он хочет видеть конец войны в Украине. Вопрос в том, какой ценой и какими будут условия такого соглашения.

Я не верю, что у него есть детальные знания конфликта и понимание причин войны с точки зрения имперского отношения Путина к контролю над Украиной. Поэтому я боюсь, что он будет склонен попытаться протолкнуть соглашение по Украине, которое будет более выгодным для России, чем для Украины.

Одна из причин, почему я так считаю, заключается в том, что его напарник, кандидат в вице-президенты, Джей Ди Вэнс, выдвинул версию возможного урегулирования во время предвыборной кампании, которая в значительной степени соответствовала целям Путина о предоставлении России контроля над 20% украинской территории и настаивания на том, чтобы Украина была нейтральной и не двигалась в НАТО. А также рядом других вещей, которые, по моему мнению, пока не сработали бы в пользу Украины.

Очевидно, что именно украинские лидер и народ должны решить, какими будут хорошие условия возможного соглашения. Но я боюсь, что Трамп будет спешить с заключением и будет слишком склонен соглашаться с тем, что хотел бы Путин, а не с тем, что нужно украинскому народу.

Какие у Путина ближайшие цели в войне

Верите ли вы, что Владимир Путин когда-нибудь согласится на прекращение огня в Украине на любых условиях? Потому что, похоже, он хотел бы двигаться вперед со своими политическими целями и завоевать те 4 области, которые были незаконно аннексированы российскими властями, поскольку они были провозглашены якобы "российской территорией", но эти 4 области являются украинскими.

Я не думаю, что Путин хотел бы перемирия вдоль нынешней линии, которое длилось бы долгое время. Но он может рассматривать прекращение огня как нечто полезное в краткосрочной перспективе, чтобы позволить России восстановить свои силы, возможно, разделить альянс НАТО во время прекращения огня и обескуражить украинское население.

Поэтому не думаю, что Путин когда-нибудь согласится только на определенные куски территории, будь это нынешняя линия контроля или Крым и четыре области, которые они незаконно аннексировали. Потому что в конце концов его политической целью является контроль над Украиной и в определенном смысле ликвидация украинской нации как отдельного народа. Он считает, что Украина и Россия обязательно будут вместе, а прозападная, демократическая Украина – это не то, что он может представить или принять.

Итак, любое согласие Путина на прекращение огня было бы тактическим решением, чтобы подыграть администрации Трампа. Но я не думаю, что это будет концом российско-украинской войны, потому что в конечном итоге цели Путина выходят далеко за пределы даже территории, которую Россия сейчас оккупировала.

Какими вы видите сейчас главные цели Владимира Путина и его режима в отношении Украины, а также Европы?

По моему мнению, его главная цель всеобъемлющая. Причина войны, которую я уже назвал, заключается в политическом контроле над Украиной. Думаю, что в краткосрочной перспективе он решительно настроен как выгнать украинские войска из Курской области, так и расширить российский контроль над Донецкой и Луганской областями.

Россияне бросают в эти бои огромное количество войск, неся огромные потери, но продолжают бросать все больше. Думаю, именно на этом они сейчас сосредоточены больше всего, но это лишь временная цель в погоне за большей целью. Эти цели не изменились в отношении Украины.

С точки зрения цели в отношении Европы, вполне очевидно, что Путин хочет разделенную Европу – ту, которая будет отделена от США. По моему мнению, это становится более вероятным при президентстве Дональда Трампа. Он хочет иметь Европу, которая была бы разделена между собой.

Это действительно сложный момент для Европы – сможет ли она собраться вместе, объединиться и найти способность взять на себя главную роль в помощи защите Украины? Потому что при президентстве Трампа неизвестно, будут ли Соединенные Штаты продолжать играть эту руководящую роль.

Об отношении Трампа к Путину

Есть ли шанс, что Дональд Трамп может преследовать Владимира Путина, может противостоять ему, если российский диктатор откажется заключать сделку на любых условиях?

Шанс на это, безусловно, есть. Дональд Трамп – достаточно непредсказуемая политическая фигура, и он часто меняет свои ходы. Команда по национальной безопасности, которую он собирает, достаточно разнообразная. Там есть люди, которые, по моему мнению, были бы более склонны хотеть выступить против Путина, и есть те, кто были бы более склонны пытаться сотрудничать с Путиным.

Следовательно, вполне возможно, если Путин откажется от прекращения огня, то Трамп сделает то, что предлагают некоторые люди, а именно – скорее предоставит Украине еще больше оружия, попытается наполнить мировые энергетические рынки нефтью и газом, чтобы попытаться снизить цены на них и ослабить позиции России. Это, безусловно, возможно.

Однако я всегда возвращался бы к тому, что Дональд Трамп, похоже, восхищается Владимиром Путиным. Он никогда не говорил о нем плохого слова, не верил на слово американским спецслужбам о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Поэтому я не хотел бы возлагать много надежд на то, что именно в таком направлении пойдет Трамп. Думаю, более вероятно, что направление, в котором он пойдет, будет таким, где США отказываются от поддержки Украины и переходят к другим приоритетам.



Трамп и Путин / Getty Images

О команде Трампа: кто имеет влияние и какое отношение к Украине

Мы услышали новые сообщения о Марко Рубио как кандидате на должность госсекретаря США, а также Майк Уолц может стать следующим советником по национальной безопасности США. Были сообщения о новом министре обороны. Как вы оцениваете всех этих кандидатов? Как они могут влиять на политику Трампа в отношении Украины?

Да, это действительно интересный вопрос. Конечно, сейчас все в динамике. Я бы сказал, что с точки зрения Украины Рубио на посту госсекретаря и Уолц на посту советника по национальной безопасности не были бы худшим результатом. В разные периоды оба из них были достаточно, как мы в США называем, "ястребиными" или прямыми в отношении России.

С другой стороны, они оба голосовали против последнего пакета помощи Украине, который был принят еще в апреле. Значит, нам придется посмотреть, создадут ли они группу в будущей администрации Трампа, которая настаивает на противостоянии России и продолжении помощи Украине. Либо они пойдут в направлении, в котором хочет двигаться Джей Ди Вэнс, который говорит, что им безразлично, что происходит в Украине.

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Новый кандидат на должность министра обороны – человек, который на самом деле не имеет никакого опыта в управлении такой крупной организацией, как министерство обороны США. В лучшем случае ему понадобится некоторое время, чтобы понять свою роль, а в худшем – он на самом деле не подходит для этой должности, что, по моему мнению, вызывает беспокойство в то время, когда США имеют важные оборонные обязанности в Европе и Азии, а также в других частях мира.

Как вы оцениваете роль, которая может быть у Илона Маска в администрации Трампа?

Роль Илона Маска очень интересная. Накануне на первой полосе The New York Times была статья о чрезвычайно важной роли Маска, его присутствии в Мар-а-Лаго, что он рядом с Трампом и его семьей практически постоянно, а также о его возможном назначении в новую комиссию по правительственной эффективности.

Судя по тому, что Илон Маск сказал в своих социальных сетях, он очень скептически относится к позиции США по помощи Украине. Я знаю, что Starlink сыграл важную роль в защите Украины. Это, безусловно, следует признать, но если почитать то, что он говорит в Интернете, то он принадлежит к той половине Республиканской партии, которая считает, что Украина не должна быть приоритетом.

Нам придется посмотреть, имеет ли он влияние на Дональда Трампа по этому вопросу, или же другие советники смогут убедить Трампа. Путь США – продолжать стоять рядом с Украиной, которая отстаивает свою территориальную целостность и суверенитет по международному праву, против страны-агрессора, которая совершает военные преступления. Если позиция США не будет такой и дальше, то мы увидим изменения. Предполагаю, что, к сожалению, мы увидим изменения, с которыми я лично не согласен, но выборы имеют последствия.

Чувствуете ли вы, что Дональд Трамп серьезно воспримет мнение своих советников, или будет действовать только самостоятельно?

В первой администрации Трампа, с 2017 года до начала 2021 года, такие люди, как Герберт Макмастер – советник по национальной безопасности, или Джон Болтон, или генерал Джеймс Мэттис, или генерал Джон Келли, который был министром обороны или начальником штаба, часто могли отговорить Трампа от некоторых внешнеполитических шагов. Например, Трамп несколько раз предлагал США выйти из НАТО, его советникам удалось отговорить его от этого.

Нам придется посмотреть, какой будет динамика во второй администрации Трампа. Боюсь, что он будет больше доверять своим инстинктам, больше окружать себя людьми, которые соглашаются с тем, что он хочет, а не бросают вызов его позициям, если считают, что он ошибается.

Боюсь, что его импульсы будут играть большую роль во второй администрации, чем в первой, но это еще надо выяснить. Могут найтись такие люди, как Майкл Уолц и Марко Рубио, которые смогут продолжить более традиционную республиканскую внешнюю политику отстаивания демократии во всем мире. Придется подождать, посмотреть.

Справится ли Европа с войной без США

Чего вы ожидаете от Дональда Трампа в случае с НАТО и европейской безопасностью?

Думаю, что это должно быть беспокойством для людей, ведь Трамп в своей первой администрации несколько раз говорил о выходе из НАТО. Уже давно очевидно, что он не понимает, как работает Альянс. Похоже, он рассматривает это как некий защитный "рэкет", в котором страны платят США за оборону. Поэтому он постоянно говорит о тех странах, которые недостаточно заплатили.

Это, конечно, не так работает. Это просто порог для процента экономики страны, который они должны тратить. И я бы заметил, что большинство стран-членов НАТО сейчас достигают этого порога в 3%.

Если мы посмотрим на то, что сказал Трамп, мол, в тех странах, которые, "не платят", он позволит Путину делать все, что тот захочет, – думаю, это очень тревожная перспектива, потому что Альянс зависит от единства. Он зависит от того, готова ли каждая страна стать на защиту другой страны. Это является большим вопросом, который будет вызывать беспокойство в будущем.

По вашему мнению, Европа готова заменить американскую военную и финансовую поддержку Украины? Видите ли вы такую политическую волю от европейских лидеров?

Это один из важнейших вопросов для Украины еще с 2021 года. Мы имеем обнадеживающие сигналы от некоторых стран. Польша была очень решительной в это время. Президент Франции Эмануэль Макрон порой был очень решительным в этом вопросе, хотя объем помощи не всегда соответствовал риторике. Великобритания также достаточно сильна в этом вопросе. И нам придется посмотреть, что произойдет в Германии. Там ожидают новые выборы, в зависимости от того, кто победит, есть шанс, что мы увидим более сильную позицию со стороны Германии.

Думаю, что сейчас происходят важные дискуссии – сможет ли Европа заменить то, что США внесли в военную сферу? Но даже если такой консенсус есть, то это займет некоторое время. Нужно время, чтобы построить оборонные заводы, потратить деньги, чтобы согласиться на различные шаги, которые они могут сделать для усиления обороны Украины. Может наступить переходный период, когда в итоге европейцы станут сильнее и смогут заменить роль США, если те отступят при президентстве Трампа. Думаю, это вероятно.

Как Путин может потерять власть

Я хотел бы также обсудить Кремль и Владимира Путина. Как вы оцениваете нынешнюю власть Путина?

Думаю, что то, как он удерживает власть, кажется довольно надежным. Он у власти уже 25 лет. Лидеры такого типа – персоналистские диктаторы, которые так долго находятся у власти в его возрасте, обычно выживают политически. Мы не видим места ни для элит, которые могли бы ему противостоять, ни для массовых протестов.

На этой неделе там был случай с врачом-педиатром, приговоренной к 5 годам лишения свободы просто из-за того, что она что-то якобы сказала пациенту в частной беседе. Репрессии продолжаются в отношении всех, кто выступает против войны. И я думаю, что многие из российских элит, независимо от того, что они думали о войне изначально, сейчас не видят альтернативы Путину. Я бы сказал, что его позиция сейчас достаточно сильная.



Диктатор Путин / Getty Images

Вопрос в том, смогут ли они справиться с некоторым давлением на экономику с точки зрения нехватки рабочей силы, инфляции и поставок. Неизвестно смогут ли они справиться с потребностями в кадрах. Россия имела от 600 тысяч до 700 тысяч потерь погибшими или ранеными с начала войны. Им приходится все чаще платить людям больше денег, чтобы заставить их подписать эти контракты, и отправлять на фронт.

Существует давление на российское общество и российскую экономику, но с того места, где я сижу, не похоже, что это давление будет иметь какой-то немедленный эффект, который бы дестабилизировал власть Путина.

Как Путин может потерять власть? Чем это может закончиться для него?

Самый распространенный способ, которым лидеры вроде Путина оставляют власть, – это их смерть. Когда есть диктатор, который так долго держал власть, то чаще всего он остается у власти до самой своей смерти. Если мы посмотрим на другие случаи таких режимов, то это самый распространенный сценарий.

Впрочем, иногда случается так, что или какое-то народное восстание, или какой-то заговор элит может свергнуть такого лидера, особенно если они совершают действительно серьезную ошибку, которая угрожает их власти. Мы стали свидетелями мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года, который возник ниоткуда. Определенный отрезок времени, до 30 часов, в целом казалось, что ситуация очень нестабильная, а потом Путин смог выйти из этого. Такие вещи иногда могут случаться в системах, где все зависит от одного человека.

Информация, которую получают наверху, – часто неправдивая. Мы не знаем, о чем думают его подчиненные, но вероятнее всего положит конец президентству Путина в России его смерть. У нас нет оснований думать, что это неизбежно. Ему 72 года, кажется, он имеет приличное здоровье, поэтому я бы не ожидал каких-то изменений в Кремле в ближайшее время.

Как в России относятся к победе Трампа

Как можно оценить нынешние настроения в Кремле после президентских выборов в США? Они радуются или печалятся из-за победы Дональда Трампа?

Насколько нам известно, российская политическая элита и политические правители рады такому результату, но в то же время они несколько осторожны и насторожены. Мы точно знаем, что Россия вмешалась в выборы на стороне Дональда Трампа. Это было хорошо известно правительству США и американским медиа. Однако россияне помнят, что когда-то они надеялись, что Трамп сделает определенные шаги во время своего первого президентства, но этого не произошло.

Вместо этого Трамп фактически сделал то, что они отрицали. Например, согласился поставлять Украине противотанковое оружие Javelin и усилил санкции против определенных лиц в российской политической и экономической элите. Поэтому они, вероятно, надеются, что смогут достичь своих целей в отношении Украины и Европы более успешно при президентстве Трампа.

Однако пока они (россияне – 24 Канал) занимают очень осторожную позицию, ведь считают, что кто бы ни был президентом США – его позиция всегда антироссийская. Поэтому они будут ждать и смотреть, что произойдет, кто займет высокие должности и в каком направлении они будут двигаться во внешней политике США под руководством Трампа.