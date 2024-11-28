Сценарий Третьей мировой: что произойдет, если Россия использует ядерное оружие

У России более полусотни межконтинентальных баллистических ракет типа "Тополь", "Ярс", "Булава" и другие. Этот арсенал предназначен для нанесения ядерного удара по сценарию Третьей мировой войны.

Об этом 24 Каналу сказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Напомним, что Владимир Путин изменил ядерную доктрину России после того, как США разрешили Украине бить ракетами по российской территории.

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Каков сценарий Третьей мировой

По словам главного редактора Defence Express, если Россия запустит межконтинентальные баллистические ракеты, то наступит конец человечества. Ведь Соединенные Штаты нанесут встречный удар, запустив более 500 баллистических ракет с ядерными боевыми частями.

На этом современная история человечества, цивилизации завершится. Человечество, возможно, продолжит свое существование, но точно не в таком виде, как сейчас,

– отметил Катков.

Всего в России чуть больше развернутых ядерных боевых частей. Впрочем, их количество регулируется соответствующим договором и составляет 1500. То есть по 1500 боевых частей в США и России.

Соединенные Штаты их просто несколько иначе распределили. В США чуть больше боевых частей на авиационных носителях, а потому, что Россия имеет ограниченное количество стратегической авиации, поэтому на ней они разместили меньше ядерных боевых частей. Разница только в этом,

– сказал главный редактор Defence Express.

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которой россияне 21 ноября ударили по Днепру, не новая ракета. Речь идет о ядерном носителе, который предназначен исключительно для нанесения ядерного удара. Он был в инертном исполнении, то есть там были массогабаритные макеты.

Если брать то, что произошло, то фактически для Украины мало что изменилось, ведь Россия с 2022 года использует другие ракеты, которые могут нести ядерный заряд. Например, "Искандеры", Х-101, Х-555,

– добавил Катков.

Более того, в 2022 году Россия уже била по Киеву ракетой Х-555 с макетом ядерной боевой части.

К слову, бывший российский офицер рассказал, что Россия была готова нанести ядерный удар в первые дни вторжения в Украину, и его подразделение было приведено в полную боевую готовность 24 февраля 2022 года.