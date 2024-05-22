Военнообязанные граждане должны носить при себе военно-учетный документ: что это такое

В Украине мужчины призывного возраста должны иметь соответствующие военно-учетные документы. Впрочем, они разные и зависят от категории военнообязанного.

Напомним, что уже совсем скоро военнообязанные смогут воспользоваться QR-кодом в приложении Резерв+, который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ. В Минобороны сообщают, что возможность сгенерировать QR-код появится уже 18 июня.

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Какие бывают военно-учетные документы

Что такое военно-учетный документ Военно-учетный документ – это официальный документ, подтверждающий учет гражданина в системе военного учета. Он содержит информацию о военнообязанном лице, его военном статусе и других данных, необходимых для организации военного учета и мобилизационной работы.

В Украине к военно-учетным документам относятся:

Удостоверение о приписке к призывному участку – документ, выдаваемый призывникам, приписанным к призывному участку после прохождения соответствующей процедуры. Он содержит данные о призывнике и подтверждает его приписку к конкретному призывному участку.

– документ, выдаваемый призывникам, приписанным к призывному участку после прохождения соответствующей процедуры. Он содержит данные о призывнике и подтверждает его приписку к конкретному призывному участку. Военный билет – основной документ военнообязанного или резервиста, содержащий информацию о его военной службе, специальности, воинских званиях и других важных данных. Военный билет выдается после прохождения военной службы или при зачислении в резерв.

– основной документ военнообязанного или резервиста, содержащий информацию о его военной службе, специальности, воинских званиях и других важных данных. Военный билет выдается после прохождения военной службы или при зачислении в резерв. Временное удостоверение военнообязанного – документ, который кажется военнообязанным на период до получения военного билета. Он подтверждает статус военнообязанного и содержит основную информацию о личности.

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