Что там та эвакуация: "генпрокурор" боевиков похвастался видео, как палит из запрещенной пушки
Источник:телеграмм-канал "Анатолий Штирлиц"
"Генпрокурор" боевиков в оккупированном Луганске спалился на нарушении минских договоренностей. Он опубликовал в инстаграме видео, как стреляет из запретной пушки.
Речь идет о Сергее Горенко. Оккупант неприкрыто хвастался своим непосредственным участием в ведении огня по украинцам из 122-миллиметровой гаубицы.
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Боевики неприкрыто хвалятся, что стреляют из запрещенного оружия
Так называемый "генеральный прокурор" луганских оккупационных властей Сергей Горенко опубликовал в инстаграме видео (оно уже удалено, к слову) 18 февраля, в котором лично участвует в стрельбе из запрещенной минскими договоренностями гаубицы калибра 122 миллиметра.
Сам Горенко поставил геопозицию – Станица Луганская. Именно этот населенный пункт находится под огнем боевиков, и именно там 18 февраля враги попали в детский сад.
Эвакуируем людей, стоим на рубеже!
– так подписал видео провокатор.
Как "генпрокурор" хвастался выстрелами из запретного оружия: смотрите видео
Обратите внимание, в этот же день:
- В Луганске сообщили об уже втором взрыве за ночь.
- Боевики обстреляли минометами жилые дома под Волновахой.
- Оккупанты хотят только из Донецкой области эвакуировать 700 тысяч украинцев.
- Путин приказал собрать резервистов на военные сборы.
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