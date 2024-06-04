Что нужно Украине для контрнаступления: Подоляк назвал 3 главные составляющие

По всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, для ВСУ важно не только держать оборону, но и осуществлять наступательные операции. Для этого Украине нужны несколько важных составляющих.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что главной составляющей является финансирование украинской армии партнерами нашей страны. Россия потратила с начала полномасштабного вторжения бешеную сумму на милитарную компоненту.

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Что нужно Украине для контрнаступления

Подоляк рассказал, что для Украины нужны контрнаступления, чтобы вести не только оборонительную войну на уничтожение ресурсов России. Наступательные операции ВСУ будут улучшать психоэмоциональное состояние украинских военных, украинцев и наших партнеров. Для этого Украине нужны 3 составляющие:

паритетное количество оружия американского, европейского и украинского производства;

американского, европейского и украинского производства; использование всех видов оружия , по сравнению с теми, которые использует Россия. Если враг применяет большое количество дронов, ракет и артиллерии, то в Украине тоже должно быть такое оружие. Также важным является использование большого количества тактической авиации.

, по сравнению с теми, которые использует Россия. Если враг применяет большое количество дронов, ракет и артиллерии, то в Украине тоже должно быть такое оружие. Также важным является использование большого количества тактической авиации. финансирование ВСУ партнерами Украины

Откуда Россия берет финансирование для войны и какую сумму потратила

Советник ОПУ отметил, что Россия получает доходы от американских и европейских компаний, которые работают на российском рынке. За эти деньги Кремль финансирует милитарную экономику, мобилизационные рекрутинговые центры. Страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения в Украину потратила 1,3 триллиона долларов на войну.

Если вы (Европа и США – 24 Канал) не можете остановить финансирование войны, потому что ваши компании продолжают насыщать налогами российский милитарный бюджет, то какие тогда претензии к Украине с точки зрения того, что она не сможет освободить свои территории,

– подчеркнул Подоляк.

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