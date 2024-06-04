Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що найголовнішою складовою є фінансування української армії партнерами нашої країни. Росія витратила від початку повномасштабного вторгнення шалену суму на мілітарну компоненту.

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Що потрібно Україні для контрнаступу

Подоляк розповів, що для України потрібні контрнаступи, аби вести не лише оборонну війну на знищення ресурсів Росії. Наступальні операції ЗСУ будуть покращувати психоемоційний стан українських військових, українців та наших партнерів. Для цього Україні потрібні 3 складові:

паритетна кількість зброї американського, європейського та українського виробництва;

американського, європейського та українського виробництва; використання всіх видів зброї , в порівнянні з тими, які використовує Росія. Якщо ворог застосовує велику кількість дронів, ракет та артилерії, то в України теж має бути така зброя. Також важливим є використання великої кількості тактичної авіації.

, в порівнянні з тими, які використовує Росія. Якщо ворог застосовує велику кількість дронів, ракет та артилерії, то в України теж має бути така зброя. Також важливим є використання великої кількості тактичної авіації. фінансування ЗСУ партнерами України

Звідки Росія бере фінансування для війни та яку суму витратила

Радник ОПУ наголосив, що Росія отримує доходи від американських та європейських компаній, які працюють на російському ринку. За ці гроші Кремль фінансує мілітарну економіку, мобілізаційні рекрутингові центри. Країна-агресорка від початку повномасштабного вторгнення в Україну витратила 1,3 трильйона доларів на війну.

Якщо ви (Європа та США – 24 Канал) не можете зупинити фінансування війни, тому що ваші компанії продовжують насичувати податками російський мілітарний бюджет, то які тоді претензії до України з погляду на те, що вона не зможе звільнити свої території,

– підкреслив Подоляк.

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