Пакет помощи от Соединенных Штатов: Politico рассказало, что именно получит Украина

Ситуация на поле боя обостряется все больше, наши бойцы срочно нуждаются в новом вооружении. Оно, вероятно, будет предоставлено с помощью пакета от Соединенных Штатов.

Палата представителей США вечером 20 апреля приняла законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60,8 миллиардов долларов в рамках пакета помощи. Журналисты объяснили, что именно в него войдет.

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Хотят удовлетворить потребности Украины на поле боя

По словам американских чиновников администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи. В него войдет артиллерия, средства противовоздушной обороны, а также бронетехника.

Более того, Пентагон хочет, чтобы помощь можно было отправить сразу после того, как президент подпишет соответствующий законопроект. Как уже отмечалось ранее, сенат может принять его уже в этот вторник.

Вероятно, новый пакет может превзойти последнюю американскую помощь в размере 300 миллионов долларов, полученную Украиной ранее. Согласно информации различных источников, в него войдут бронированные машины, боевые машины Bradley, старые "Хаммеры" и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

Администрация готовит большой пакет, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины на поле боя,

– сказал один из американских чиновников.

Новая помощь Украине будет "очень скоро"

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро" после завершения его одобрения в Конгрессе.

В то же время американский чиновник отказался уточнять, что именно может быть в этом пакете, но отметил, что речь идет о "существенной помощи, которая нужна Украине на поле боя для достижения успеха".

В законопроекте есть пункты об усилении противовоздушной обороны. Речь идет не только о Patriot. Речь идет также о системах, которые поражают беспилотники, медленные ракеты и другие средства, которыми Россия пытается атаковать. Так что, будут средства, которые помогут в этом,

– сказал он.

Politico сообщало, что оборонное ведомство Соединенных Штатов готовится к быстрому утверждению пакета помощи Украине, несмотря на то, что администрация американского президента Джо Байдена пока не приняла решение о том, насколько большим будет транш и какое вооружение он будет предусматривать.