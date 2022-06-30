Лукашенко хитрее Путина, – Жданов сказал, что заставит армию Беларуси пойти на Украину

В Минобороны говорят, что со стороны Беларуси есть высокая угроза наступления, но там не видно подготовки к созданию ударных группировок. Эксперты говорят, что Лукашенко обманывает Путина.

Что может заставить армию Беларуси пойти на Украину

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что без присутствия российских войск белорусская армия вряд ли вмешается в войну против Украины.

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Эксперт пояснил, что Беларусь отдает боеприпасы и технику долгосрочного хранения в Россию.

"Но так не делают, когда готовятся к войне – не отдают свои военные запасы, особенно боеприпасы и технику, потому что чем тогда им воевать", – заметил Жданов.

По его словам, единственное, что может заставить Беларусь пойти в бой, – это приказ со стороны Путина и принуждение Лукашенко к такому приказу.

Жданов уверяет, что главе Кремля может потребоваться оттянуть часть сил ВСУ с любого направления, особенно с Востока.

Но мне кажется, что они будут ждать того армейского корпуса, который сейчас формируется в наемнике в Мулино, численностью до 15 тысяч военных. Его формирование запланировано на август,

– заявил эксперт.

У него есть информация, что этот армейский корпус может зайти в Беларусь и тогда вместе с белорусской армией они начнут продвигаться в Украину.

Лукашенко хитрее Путина

Жданов отметил, что в подразделениях белорусской армии присутствуют российские офицеры, которые пытаются проводить информацию среди белорусов целесообразности войны с Украиной.

Однако, по его мнению, Путин не имеет влияния на руководящий аппарат Беларуси, потому что тогда он бы уже убрал Лукашенко.

Дело в том, что он (Лукашенко – 24 канал) жестко контролирует силовую структуру в стране – КГБ и полицию, и он создает атмосферу, как и Путин в России, то есть "есть Лукашенко – есть Беларусь, нет Лукашенко – нет Беларуси",

– объяснил эксперт.

Жданов говорит, что Лукашенко пытается убедить Путина, что если с ним что-нибудь произойдет, то первыми к белорусскому народу могут добежать западные страны.

"Лукашенко гораздо хитрее Путина. Он 20 лет водит главу Кремля за нос", – подытожил эксперт.

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