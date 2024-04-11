Что ждет Белгород и российские НПЗ: эксклюзивное интервью с Подоляком

Россия наносит террористические удары по Харькову с территории Белгородской и Курской областей. Поэтому для Украины очень важен перенос войны непосредственно на эти территории страны-агрессора.

А сделать это как можно скорее могут Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России", которые будут масштабировать военные действия на территории России. Больше об этом, обстрелы Харькова и уничтожение оккупантами одной из крупнейших ТЭС Украины в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Об отсутствии адекватной реакции Запада на террор России

За ночь 11 апреля оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС ракетными ударами. Возможно, мало времени прошло еще, но не слышно никаких призывов от ООН, от Соединенных Штатов и так далее о том, что нельзя бить по инфраструктуре Украины. Возможно, вы слышали подобные призывы? Они уже звучали?

Они не будут раздаваться. Это одна из ключевых причин, почему Россия – это геноцидный компонент, то есть и дальше наносит удары по гражданской или критической инфраструктуре, которые не имеют никакой принадлежности к военной тематике. Я всегда делаю такую маленькую ремарку: Россия вообще не имеет права бить по нашей стране, потому что это акт агрессии.

Нет никакой реакции. Такой конкретной, масштабной. На первых полосах газет нет этой реакции, нет жестких заявлений от международных институтов, от тех или иных стран. И Россия понимает, что ее поощряют. Откровенно скажем, это ключевой фактор сегодня. Если нет адекватной реакции международных институтов, то это явно поощряет Россию продолжать масштабировать такого типа удары.

Мол, смотрите, никто не обращает на это внимание, то есть мы (Россия – 24 Канал) можем уничтожать украинскую инфраструктуру максимально объемно, можем наносить вред максимальному количеству людей.

Сегодня, кроме Трипольской ТЭС, не забывайте, что более десятка С-300 прилетело по центру Харькова. Это вообще откровенно прямое убийство гражданского населения. Сознательное, умышленное – как хотите называйте. Это – конкретное военное преступление против гражданского населения. Оно просто зафиксировано в прямом эфире. На это также нет реакции. И это поощряет Россию еще немножко добавить; еще немножко долбить; еще немножко догеноцидить Украину.

Может, нам с вами было бы и безразлично к этим заявлениям, если бы была немножко другая логистика обсуждения передачи нам дополнительных систем Patriot, которые хорошо работают и по "Кинжалам", и по баллистике. Или вообще дополнительных противоракет, потому что дефициты нарастают.

Странно это звучит. Выходят военные, например, Кристофер Каволи (Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – 24 Канал) и откровенно говорят, что у Украины есть дефицит снарядов, что нарастает – сегодня 1 к 5, будет 1 к 10. Учитывая количество ночных атак ракетами и дронами в Украине нарастает дефицит противоракет.

Далее мы доходим до слов господина Борреля и господина Кулебы – министра иностранных дел Еврокомиссии и нашего министра иностранных дел. Они говорят, что в Европе есть 100 систем Patriot. Это только Patriot, мы не говорим о других системах противоракетной обороны, которые работают, например, по тем же "Шахедам".

И мы не можем получить даже 7 из них, 5 – 7, которые бы дополнительно закрыли небо. Они существенно снизили бы возможность и влияния этого геноцидного компонента России.

Нет заявлений. И таким образом они игнорируют войну как таковую. А если ты не видишь войны на своих медийных площадках, то можно о чем-то другом говорить. Тогда можно не говорить о необходимости 100 систем Patriot. Хотя бы какую-то небольшую часть передать Украине. Это замкнутый круг.

Зато мы с вами достаточно объемно обсуждали теракт в "Крокусе". Это просто "невероятное преступление", которое совершили конкретные террористы. Но мы это обсуждаем. Это как надо же сочувствовать людям, которые такое переживают. Вы понимаете абсурдность современного мира?

Я хочу, чтобы мы этой ошибки не допустили. Россия не обращает внимание на Оренбург, Орск и так далее. Так это же Россия. Им это безразлично. Им безразлично все, что происходит на территории России, кроме одного. Они должны получить такой лагерь, который будет кричать постоянно: "Убей украинцев!"

Они максимально будут готовы идти убивать, резать, насиловать и так далее. Эта же концепция всегда была неизменной концепцией Советского Союза, Российской империи. А в этом случае – неоимперии, которую все еще пробует достроить Владимир Путин.

И еще раз подытожу: игра в молчанку провоцирует Россию на существенное увеличение именно геноцидного компонента этой войны. И тогда у меня возникает такое странное ощущение – может людям нравится? Конечно, я с сарказмом говорю. Может людям, которые находятся далеко от линии фронта и очень любят красивые слова говорить... Может им нравится смотреть, что еще будет уничтожено в Украине и сколько еще людей будет убито? Смогут ли украинцы это все вытерпеть? Будут ли они жить дальше в Харькове?

Может, им нравится? Такое маниакальное желание смотреть, как смотрят эти хорроры производства Голливуда. Может, им так нравится смотреть, как в прямом эфире идет хоррор на территории Украины?

Что будем делать без Трипольской ТЭС

Почему я говорю о Трипольской ТЭС? Это одна из самых мощных ТЭС на Киевщине, которая обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую, Житомирскую области. Логичный вопрос – а что теперь?

Будем искать решение. Будет импортироваться электроэнергия; будут проводиться масштабные ремонтные работы; будем искать возможность заменить то, что уничтожено.

Мы всегда возвращаемся к ключевому вопросу – можно это предотвратить, если установить дополнительные системы противоракетной обороны. Физически Украина не может их построить. Это же понятно. И ни одна страна не может их построить в короткие сроки и в таком количестве, в котором сегодня требует этого типа масштабная война.

Будем искать возможность импортировать электроэнергию; искать возможность проводить ремонтные работы. Немного иначе будем работать с различными возможностями различных ТЭЦ, различных наших гидро- или теплогенерирующих возможностей и так далее. Все будет делать Украина.

И все еще будем продолжать настойчиво прямолинейно говорить: "Смотрите, очень хорошо, что у вас на складах стоит Patriot. Это очень круто. Он там выполняет "важную работу" – дает вам ощущение комфортного проживания, что на вас никто не нападет. Но было бы желательно все же, чтобы можно было использовать Patriot, который через 10 лет вы будете списывать, потому что будет апгрейд оружия".

И было бы желательно его использовать сегодня непосредственно на территории Украины. Будем продолжать об этом говорить. Будем говорить с вами примитивные и максимально инфантильные вещи.



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Почему я так говорю? Опять же с сарказмом. Это так должно работать. Ты повторишь это раз, два, три, тысячу раз, а потом выходит кто-то и говорит: "Вы знаете, а у Украины будет дефицит снарядов. Мы за аналитику военную отвечаем годами. Мы все понимаем. Давайте я просто об этом скажу и буду считать, что моя миссия выполнена".

Так оно не будет работать.

США не дали Украине ни одного Patriot

Правильно ли помню, что Patriot нам прислали из Германии. А из Соединенных Штатов не было ни одного Patriot?

Да, вы абсолютно верно это понимаете. Все Patriot были или из Германии, или с помощью Германии. И скажем большое-большое спасибо именно Германии. Она изменила всю парадигму своих отношений и к России, и к этой войне. И за последний год существенно нарастила пакеты военной помощи.

Германия непосредственно понимает, что надо дозакрывать небо. Германия также самостоятельно не может это все сделать, учитывая количество ракет, количество дронов, которые Россия использует в этой войне, и территории, которую надо защитить. Это же очевидно. И учитывая количество объектов, которые относятся к гражданской или критической инфраструктуре.

Но Германия существенно, еще раз подчеркну, нарастила бюджеты. Она сегодня выполняет, на мой взгляд, ключевую лидерскую функцию по закрытию неба в Украине. Но сама она не справится. Так же как не справятся другие страны, которые имеют гораздо меньшие возможности для предоставления нам именно противоракетных систем. Я имею в виду страны Северной Европы. Они гораздо меньше с точки зрения ресурсов, с военной точки зрения, меньше географически и тому подобное.

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Страна, которая имеет много этих систем, сегодня занимается обсуждением "очень важных" тем внутренней повестки дня. Какая-то там война в Украине... Это, вероятно, должно кого-то другого волновать? Их это не должно волновать.

Как с репутацией? Они потом сделают несколько десятков фильмов о Голливуде, как они спасают человечество. И это все будет проще.

Россия меняет тактику: как защитить Харьков от бомбардировок

Мы готовились к ракетному террору энергоинфраструктуры Украины зимой. Старались максимально защитить все наши мощности для того, чтобы пройти отопительный сезон. Закончился отопительный сезон – и началась масштабная атака на уничтожение нашей энергосистемы. С одной стороны, не укладывается это в логику, потому что, казалось бы, якобы самый тяжелый период Украина прошла. Для чего сейчас делать эту атаку на энергоинфраструктуру? А с другой стороны, я так понимаю, они ждали, пока у нас закончатся боеприпасы к ПВО?

Укладывается в логику. Что мы сегодня видим? Они же не решают военные цели. Они пробовали с октября 2023 года давить на линии фронта, но там продвижения нет. Несмотря на то, что они концентрируют огромные ресурсы – там продвижения нет.

Да, они используют КАБы. И, смотрите, они изменили тактику. Что они делают? Они делают информационное и дипломатическое нагнетание. Они смотрят на то, что у нас действительно заканчиваются боеприпасы. Не только противоракеты, а вообще боеприпасы. Смотрят на то, что в странах-партнерах все эти "понты", которые там сопровождали эту войну два года, вроде "мы будем с Украиной до конца; будем помогать; все дадим" – немножко отошли на второй план.

И все начинают саботировать поставки снарядов и еще цинично говорят, мол, а чего вы не можете выиграть эту войну? Это же какая-то там Россия – маленькая, никчемная странушка, выиграйте эту войну без оружия. Просто выиграйте ее. Чего еще до сих пор не выиграли эту войну?

Россия оценивает это, проводит анализ. И что она делает? Нагнетает. Говорит, что будет конструировать дополнительные армии, чтобы захватить Харьков. А чтобы было это очевидно; чтобы все понимали, что они здесь готовятся, они уничтожают КАБами. Они поняли, что использование управляемых авиационных бомб или неуправляемых авиационных бомб по гражданскому населению (не имеют адекватной реакции – 24 Канал).

Это же вообще в XXI веке просто нонсенс. Но какая реакция? Мы же только что говорили. Никакой реакции, поэтому они уничтожают. Они уничтожают энергетическую инфраструктуру не только для того, чтобы у нас там были какие-то перебои с отоплением или еще что-то. Потому что нет реакции.

Мы же об этом сказали. То есть можно это все разрушать и, наоборот, кто-то выйдет и скажет: "Вы знаете, уничтожение российских НПЗ, вероятно, будет иметь какие-то влияния на мировой энергорынок". Это выглядит прежде всего странно, потому что никакого влияния на мировой энергорынок нет. На полцента поднять цену на литр бензина? Это немножко абсурдно звучит.

Уменьшение поставок от Саудовской Аравии, например, тех или иных видов нефти или вообще нефтепродуктов на мировой рынок будет иметь определенные влияния на ценообразование. Но кто атакует Саудовскую Аравию? Хуситы. А кто поддерживает, кто спонсирует хуситов? Россия. А кто должен был бы уже разобраться с йеменскими хуситами? Коалиция, которая заявлялась на это.

Вы помните, когда хуситы начали атаковать в проливе глобальную торговлю, то коалиция заявляла, что сейчас разберется с хуситами. А сегодня что? С хуситами никто не разбирается. Но если НПЗ, который работает исключительно на вооруженные силы России и на внутренний рынок, то это якобы будет "влиять" на энергорынок.

Россия все это оценивает. Она смотрит на уменьшение помощи, на странную риторику, на психологическое нагнетание. Также надо какой-то материальный субстрат.

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По линии фронта, что они могут? КАБами уничтожать всю Авдеевку. Поэтому они так же смотрят. Уничтожили всю Авдеевку? Ноль реакции. Давайте тогда уничтожим, например, Трипольскую ТЭС или ударим 8 ракетами по ДнепроГЭС... Никакой реакции. Вы же видели, что впоследствии никакой реакции не было на 8 ракет, которые шли в самую большую дамбу на Днепровских каскадах?

Также никакой реакции на то, что в России сегодня нелегитимная власть. Все продолжают делать вид. Сергей Лавров уже с кем-то встречается, Путин будет с кем-то встречаться и так далее.

Если ты не имеешь никакой реакции на все, что ты делаешь, и еще и наоборот – видишь, что Украину осуждают на каких-то направлениях. Что ты будешь делать? Просто максимально убивать, максимально разрушать.

Кроме того, они провели анализ, что просто бить в разные места не надо. И они делают комбинированные удары в одно место. Десяток ракет в одно место. Они же меняются. Если тебе дают возможность изготавливать в большом количестве "Искандеры", "Калибры", то почему ты можешь их не использовать? Ты завтра изготовишь еще столько же.

Компании государств, которые говорят о поддержке Украины, работают на твоем рынке, платят тебе налоги. Иногда не те компании, а другие с европейской или североамериканской юрисдикцией тоже позволяют обойти санкции, то есть продать эти же чипы для ракетостроения. Так почему ты должен останавливаться? Просто объясните, что должно остановить субъекта Путина?

Когда человек тебя убивает, ты можешь остановить его силой, а потом арестовать. Тогда он должен юридически уже отвечать. Но если ты говоришь: "Мы тебя боимся... Давайте мы станем на колени. Давайте вы все же будете немножко меньше убивать людей"... Это должно его остановить?

С одной стороны, запускаются ИПСО в западной прессе, что Россия готовит очередное наступление на Харьков, и для этого собирает армию в 150 тысяч. С другой – Россия продолжает уничтожать или же превращать Харьков в "серую зону". Чтобы защитить Харьков, нам нужны не только системы ПВО, но и еще и оттеснить эту "серую зону" в Белгород, чтобы россияне не могли достать до города?

Для того, чтобы защитить Харьков, нам нужна тактическая авиация, существенное увеличение боевых действий на территории приграничных областей России. Относительно информации о том, что россияне концентрируют силы и средства для атаки на Харьков, – нет. Они просто превращают город в руины. Просто уничтожают.

Не было же осуждения за уничтожение Авдеевки, Мариуполя, Бахмута и тому подобное. Какие были реакции? "Ой, как это страшно". Но дальше не было никаких юридических действий. Не было приостановления торговли с Россией в полном объеме. Не было существенного наращивания помощи Украине. Это же очевидные вещи.

И если нет адекватной реакции, то, чтобы оправдаться, почему Украина не имеет всех необходимых инструментов для противодействия России, надо везде выть, что "Россия – большой монстр". Это в западных медиа работает подсознательно, достаточно просто.

Так было до полномасштабного вторжения, что с Россией очень опасно воевать, что у России есть большое количество ресурсов, что противостоять этому нельзя. Мол, “они сейчас сформируют большую армию, чтобы взять агломерацию”.

Если бы у нас была полноценная защита с воздуха – тактическая авиация или системы противоракетной обороны – это выглядело бы иначе. Чтобы захватить агломерацию, когда там все подготовлено с точки зрения фортификаций, обороны, защиты с воздуха, это надо 500 – 800 тысяч подготовленных военнослужащих в России. Однако они не имеют такого количества, а также оружия для них нет.

Россия рассчитывает на совсем другое. Она рассчитывает на то, что будут делать депрессивные западные медиа. Они должны сказать, что "Россия – большая страна, ее надо бояться". В то же время западные медиа не пишут, что "знаете, мы настолько крутые, такое обещали Украине, но даже миллион снарядов не дали. И поэтому Россия такая большая".

Они себя оправдывают. Вместо того, чтобы сказать, что "мы не приняли для себя соответствующие решения, логистически их не выполнили". Они перекладывают то, что сегодня происходит, на мощность России. Это очевидная психологическая "Ловушка-22". Не более, но и не менее.

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Как из этого выйти? Так же как мы это делаем два года. Публично об этом говорить. Не делать для себя авторитетов из странных людей, которые печатают апокалиптические сценарии. Объяснять, что на цены на нефть наоборот влияет уничтожение российской нефтеперерабатывающей отрасли и существенное увеличение количества сырой нефти плохих и грязных марок Урала на глобальном рынке.

Если кто-то не знает этого, пусть попробуют найти экспертов, которые будут объяснять зависимость ценообразования глобального на тех или иных рынках от сырой нефти или нефтепереработки. Должны это объяснять независимо от этого депрессивного, странного поведения наших партнеров.

Рано или поздно прорвет условную "плотину" того, что они не понимают, что все зависит от математической формулы – количество высокотехнологичного оружия или качество высокотехнологичного оружия в определенном количестве против огромного количества абсолютно старых амуниций, неподготовленных мобилизованных, но в огромном количестве с российской стороны.

Будут ли заходить ВСУ на территорию Белгородщины

В США всегда говорят о том, что жизнь человека – это наивысшая ценность. То есть жизнь американского человека является наивысшей ценностью, а жизнь украинского человека ценности нет? А имеют только НПЗ, по которым бить почему-то нельзя. Готова ли Украина и, рассматривается ли сценарий полномасштабного вторжения или расширения войны на территории Белгорода?

По Белгороду работают российские граждане.

Это исключительно будет их зона ответственности?

Да, все, что касается сухопутных операций. Мне кажется, масштабирование будет происходить именно благодаря РДК, легиона "Свобода России", которые будут увеличивать своё присутствие на приграничных территориях. И это очень правильная позиция. Украина будет воспринимать это абсолютно адекватно. Для нас это важный параметр, то есть перенос войны на территорию Белгородской и Курской областей.

Белгородщина – это область, из которой действительно постоянно наносят удары исключительно по гражданскому населению Харьковской области. Это непосредственная приграничная военная зона, откуда идут эти удары. Но подчеркиваю, что граждане России там воевать не будут. Мне кажется, что масштабирование будет происходить как можно быстрее. И это очень важно.

Почему удары по российским НПЗ являются законной целью

Есть решение, например, наших специальных служб или Генштаба по инфраструктуре обеспечения войны. Потому что НПЗ – это абсолютно конкретная инфраструктура обеспечения войны. Они отрабатывают топливо, которое идет на Ту-95 или МиГ-31, которые 11 апреля атаковали нашу территорию. Они подвозят туда (Белгород – 24 Канал) топливо, которое используется для нанесения максимально геноцидных ударов.

Любой НПЗ на территории России является абсолютной военной целью. И это инфраструктурное уничтожение должно быть и будет продолжаться обязательно. Иначе Россия будет иметь бесконечный ресурс для продолжения войны. И именно уничтожение инфраструктуры войны, логистики – это обязанность Украины.

Более того, он абсолютно четко прописан в рамках международного права. Страна, которая ведет оборонительную войну, имеет право уничтожать все объекты инфраструктурного характера, которые так или иначе обеспечивают логистику войны со стороны стран-агрессоров.

Здесь нет никаких юридических проблем и не будет вопросов. Украина морально-этически правильно ведет себя, информационно правильно ведет себя и абсолютно законно ведет себя с точки зрения международного права.

Российский НПЗ горит / РосСМИ

Какие методы использует Россия, чтобы поссорить нас с Европой

Кажется, что россияне своими обстрелами пытаются настроить украинцев против европейцев и европейцев против украинцев. Ведь нам не хватает систем ПВО, ракет, оружия. На это в Европе говорят, что помогают нам уже 2 года, а мы до сих пор не освободили свои территории. В то же время, когда россияне приезжают на Запад, то тратят там деньги, якобы поднимают экономику. У меня такое ощущение, что сейчас делается все возможное, чтобы поссорить между собой народы, если уже не получилось поссорить правительства.

Это хорошая теория, она частично работает. Но давайте начнем пошагово все это разбирать.

Прежде всего Россия совершенно точно намерена конкретно убивать украинцев. Никакие цветы, ничего им не нужно. Они отказались от своей пропаганды, мол, пришли в Украину, потому что здесь якобы есть несколько тысяч нацистов, мы их быстро убьем, а после этого все нам будут хлопать в ладоши и говорить "супер", "мы навсегда с Россией".

Нет, сегодня они четко говорят, что надо убить большое количество украинцев, много кого депортировать, разрушить сущность государства, украинскую идентичность. То есть надо сделать все, что не сделали в 40 – 50-х годах, заселить эту территорию своими людьми и превратить Украину в, как они говорят, "окраину империи".

Таковы их намерения, поэтому они ведут войну геноцидного типа. Здесь нет ничего другого и не было практически сразу. Мы с вами увидели это в Буче, во всей Киевской области. Именно с такими намерениями они и заходили. Только создавали картинку якобы хотят прийти, а мы будем встречать их с цветами.

Нет, они приходили именно убить. Убить безнаказанно, а потом они бы создали пропагандистские фильмы, что здесь якобы были нацисты, которые массово убивали людей. Вот и все. Они бы нас убили, а потом сказали, что это украинцы сами с собой сделали, а Россия вроде бы "спасала" от этого "геноцида". Сегодня они уже этого не скрывают и атакуют.

Теперь вернемся к стратегии, чтобы поссорить нас с европейскими странами. Да, это же просто. Война долгая, она действительно утомляет, загоняет в депрессию и не только Украину.

От чего возникает депрессия? Говорится о том, если ты непосредственно не находишься в Украине, а в какой-то другой европейской стране. Ты в начале говорил, что поддерживаешь Украину, все для нее сделаешь. Потом выяснилось, что "все" – это немного абстрактное понятие.

То есть что-то дадим, чего-то не дадим, что-то у нас есть, чего-то нет. А потом ты чувствуешь внутреннюю подсознательную вину, что украинцев продолжают убивать, обстреливать, но ты не хочешь себе сказать, что тоже частично в этом виноват, потому что не сделал того, что мог. Не взял на себя обязательства передать Украине дополнительное оружие, учитывая, что она воюет не с какой-то маленькой страной, а с Россией, которую еще вчера все боялись.

Для того, чтобы компенсировать эту внутреннюю вину ты говоришь: "Нет, они сами виноваты, что не могут выиграть войну, хотя мы дали им все, дали 14 пулеметов, дали 10 танков Leopard. Они уже давно должны были уничтожить 20 тысяч российских танков. 10 Leopard должны были это сделать?" И тогда ты переносишь это недовольство собой на тех, кому ты помогал. Это очевидное психологическое состояние. Россия это также понимает и пытается им воспользоваться.

Кроме этого, не забываем, что коррупция в Украине есть. К сожалению, это так и она информационно масштабируется. Об этом говорят не только россияне, но и европейцы. Опять же, россияне – это ИПСО, это понятно, но европейцы об этом говорят, в частности, чтобы оправдать себя.

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То есть, смотрите, Украина в коррупции, а если бы не было коррупции, то этих 10 Leopard якобы "выиграли бы войну" и так далее. Это примитивно, но это работает в смысле самооправдания. То есть мы (европейцы – 24 Канал) все сделали для них, а в Украине там то, то и еще много всего.

Далее о людях из Украины. Преимущественно где-то 99% – это классные парни и девушки, даже несмотря на то, что действительно странно выглядит, когда ребята находятся там (за рубежом – 24 Канал). Но между тем, они законопослушные, хотя есть процент людей с криминальными наклонностями. Они что-то сделают – и тут в медиа "украинец что-то украл" и так далее.

Это один случай на миллион, но он сразу масштабируется, в частности Россией и местными. Для чего? А для того, чтобы переложить свою вину за недоработанную вместе с нами подготовку к контрнаступлению и так далее. Это все очевидные вещи и это достаточно банально.

Будет ли это влиять на ход событий в войне? Нет. Парадокс. Можно быть в депрессии, можно что-то говорить или не говорить, можно долго кивать на коррупцию и так далее. Но у нас есть "костяк" людей, которые понимают, что эта война не может закончиться поражением Украины, потому что это будет означать уничтожение нации, в прямом смысле этого слова.

Кстати, на Западе уже есть большой "костяк" людей, которые искренне хотят, чтобы эта война закончилась справедливо. Такого "костяка", такой большой массы людей не было еще в прошлом году. А сегодня она есть. Но имеют ли они логистические возможности? Ведь в этой войне будет побеждать математика. Психология уже понятна – наша и наших партнеров. Не всех, но понятна. Она будет такой до конца.

Теперь осталось построить правильную математику этой войны, не абстрактную. Это то, о чем мы говорили в самом начале. Если мы видим, что делает Россия учитывая КАБы, крылатые, баллистические ракеты – на все это нужно соответствующее математическое количество систем ПРО, в частности, Patriot, или соответствующее количество тактических авиационных возможностей Украины – F-16. Вот и все. Это главное.

А еще важно, чтобы люди, которые приняли для себя решение, что война должна справедливо финализироваться, в частности люди с Запада, чтобы они смогли продвинуть построение настоящей логистики. Не абстрактной и добровольной.

Кстати, я здесь коротко перейду к гарантиям безопасности. Я понимаю, что их надо дорабатывать, но по крайней мере это гарантии безопасности, где юридически прописаны сроки, количества, деньги. То есть, кто на какую сумму рассчитывает из своих национальных бюджетов, что он может потратить для того, чтобы военно помочь Украине.

Все это (прописано в гарантиях – 24 Канал), в отличие от того, что есть сегодня, потому что сегодня есть только добровольное желание определенной страны или правительства, которое зависит от электорального понимания людей, которые находятся далеко от войны. Им может быть безразлично, что вы воюете. Это добровольная передача военных пакетов.

А гарантии безопасности юридически фиксированы. Поэтому еще раз подтверждаю, почему эти гарантии появились. Это для меня является признаком того, что большое количество людей понимает, что надо все юридически зафиксировать и сделать это не добровольным желанием, в зависимости от электорального цикла, а именно как обязанность выиграть войну.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте завтра на сайте 24 Канала.