"Скоро перед нами проплывет политический труп Пригожина": что произошло с главарем "вагнеровцев"

Военно-политическое руководство России никак не может прийти к согласию. Еще несколько месяцев назад Евгений Пригожин, занимавший ведущее место среди приспешников Владимира Путина, сейчас оказался за российским политическим бортом.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что Пригожин сейчас кардинально меняет риторику, чтобы улучшить собственное положение.

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На днях главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался на проблемы российской армии в Бахмуте. Мол, оцепления украинских вооруженных сил там даже близко нет. А для того, чтобы захватить весь Донбасс, русскую армию понадобится еще 2 – 3 года.

Пригожин "отползает"

Слова Пригожина выглядят так, что он "спекся", быстро взлетел, допустил большие политические ошибки и сейчас начал паниковать, заметил Шейтельман.

Он как опытный "зек" понимает, что сейчас главное – хоть как-то попытаться отползти от той ситуации, в которой он лично оказался,

– добавил говорящий.

По словам Шейтельмана, такое отползание Пригожина проходит в нескольких направлениях. То он рассказывает, что захватить Донбасс россияне смогут через 2 – 3 года, то вспоминает о Ла-Манше, то рассказывает о сбитии своего самолета. Говорил и об отнятии у него возможности вербовать заключенных в свою ЧВК.

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Что ждет Пригожина

Пригожин имел "хорошую траекторию политического взлета", которая началась в сентябре, однако не имел опоры, предположил политтехнолог.

"Все-таки оказалось, что система сильнее Пригожина", – добавил Шейтельман.

Он отметил, что система Сергея Шойгу и Валерия Герасимова оказалась крепче, потому что строили они ее на протяжении десятилетий.

Сегодня мы близки к тому, чтобы увидеть, как перед нами проплывет политический труп Пригожина. Нас это не слишком порадует, потому что он наводил беспорядки в рядах врага. В этом смысле он нам несколько помогал, ненамеренно, конечно,

– иронически подчеркнул Шейтельман.

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