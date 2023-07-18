Путин наговорил на 20 лет тюрьмы в России, – экс-агент КГБ допустил сценарий конца диктатора

В России растет напряжение из-за последних событий на украинском фронте, рейда на Белгородщину, мятежа Пригожина. Это может плохо закончиться для диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин сам себе наговорил 20 лет тюрьмы.

Вашему вниманию Путин всего за год потратил на вагнеровцев 86 миллиардов: это больше, чем бюджет Новосибирска

"Мировые исторические прецеденты свидетельствуют о том, что чаще всего диктаторские режимы заканчивали внутренними переворотами. Мятеж Пригожина это подтвердил", – сказал Жирнов.

Какая судьба ждет Путина: смотрите видео

Кроме того, Путин может просто умереть, потому что ему уже 70 лет. К примеру, у него может не выдержать сердце.

Россияне могут сдать Путина

Экс-агент КГБ предположил, что сами граждане страны-агрессора могут сдать своего президента под трибунал.

"Я не исключаю, что в России рано или поздно они скажут: а зачем нам этот Путин. Тем более, против него уже выписали международный ордер, а он сам наговорил себе минимум на 20 лет", – отметил Жирнов.

Что ожидает Путина: основное

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей в Россию. То же касается Марии Львовой-Беловой – уполномоченной президента России по делам ребенка.

Кроме того, российский диктатор снова угрожает глобальной продовольственной безопасности. Страна-агрессор остановила действие зерновой сделки.

К тому же Владимир Путин порой возвращается к ядерному шантажу. Речь как о применении тактического ядерного оружия, так и о теракте на Запорожской АЭС.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с минобороны России, а потому его группировка является незаконной. Поскольку диктатор Владимир Путин признался в финансировании вагнеровцев, он нарушил российское законодательство.