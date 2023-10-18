Болезнь России зашла слишком далеко: что будет после Путина

Россию не ожидают никакие положительные сценарии развития. Ведь Владимир Путин выстроил такой режим внутри страны, который нужно искоренять хирургическим путем.

Об этом 24 Каналу отметил доктор исторических наук Ярослав Грицак. По его мнению, значительную роль в этом процессе сыграет Запад.

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Будущее России

По словам Ярослава Грицака, россияне хотели такого диктатора, как Владимир Путин. И они приобрели его. Тот выстроил устойчивый режим, из которого будут выходить очень долго.

"Я не знаю, что будет с Россией после Путина. Но считаю, что после его ухода война изменит свой характер или прекратится. Но с другой стороны, я не вижу ничего хорошего для России с Путиным или без. Если Украина имеет свой хороший сценарий, Россия ничего дорого нет", – отметил он.

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Для распада России должны быть внутри сильнейшие субъекты. Но Путин такие уничтожил. Самый вероятный сценарий для агрессора – неуправляемый хаос, который может попытаться контролировать Запад. И здесь важно, чтобы учитывались интересы Украины.

Болезнь России зашла слишком далеко, чтобы Россия сама могла справиться. Ее нужно лечить хирургическим вмешательством. Это означает, что она должна изменяться не сама, а под давлением извне, например Запада. И важно, чтобы на фоне этого отчетливо был слышен голос Украины,

– добавил Грицак.

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