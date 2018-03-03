Что будут есть звезды на церемонии Оскар-2018: роскошное меню

Все уже в предвкушении грандиозной церемонии награждения премии "Оскар" 4 марта. В иностранных СМИ уже узнали, чем будут угощать лучших актеров мира.

Об этом пишут в Harpers Bazaar.

Блюдами для угощения знаменитостей будет заниматься первоклассный шеф-повар Вольфганг Пак, который уже не первый раз организовывает меню для афтерпати "Оскара".

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Как отмечают в издании, когда звездные гости зайдут в бальный зал театра Ray Dolby, уже 60 впечатляющих блюд будут расставлены по периметру комнаты. Селебрити смогут начать свой вечер с ледяного бара, где найдут парфе из икры, а также клешни королевского краба, лобстеров и крудо из гребешков.

Для любителей мяса шеф-повар приготовит невероятный тартар из говядины Miyazaki Wagyu на подушке из воздушного черного риса, а также крошечные такос с пряными баклажанами и маринованными в лайме соленьями.

Ярые поклонники пасты смогут найти каватаппи с сыром и зимними трюфелями или шпинатные кампанелла с зеленым горошком, луком Чиполлини и жареными помидорами.

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Что касается десертов, то повар Вольфганг Пак предложит тарты с личи, розой и малиной, десерт Mocha Beehive из темного шоколада Rocher, жидкого медового ганаша и мусса мокко маскарпоне, а также пирожные макарон и 7 тысяч шоколадных мини-Оскаров.

Что интересно, все продукты, оставшиеся после оскаровского пира, будут отправлены в центры, которые занимаются питанием нуждающихся в Лос-Анджелесе.