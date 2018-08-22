Что нужно есть после 40 лет: простые секреты долголетия

Продукты, которые помогут сохранить красоту и молодость, обязательно должны быть в вашем рационе питания.

1. После 40 лет уменьшение соляной кислоты в желудке вызывает проблемы с пищеварением. Чтобы этого избежать, следует потреблять витамин B12, передает "Страна здоровья".

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Он также необходим для работы мозга, крови и нервной системы. Найти витамин можно в продуктах животного происхождения.

2. Минерал кальций, который есть в молоке, сыре и других молочных продуктах, является основой для сохранения крепких костей и зубов. А еще он участвует в кровообращении, балансе нервной системы и сокращении мышц.

3. Витамин D легко получить через воздействие солнечного света и при потреблении яиц или молока. Если не будет хватать этого витамина, это может привести к диабету, рассеянному склерозу, сердечно-сосудистым и хроническимзаболеваниям.

4. Калий необходим для работы мышц и нервной системы. Это поможет избежать после 40 лет боли в мышцах, мышечной слабости, обезвоживания, судорог, диареи, запора и нервно-мышечных расстройств. Ешьте орехи, пейте кофе, употребляйте шоколад и зеленые овощи.

5. Магний – важный регулятор кровяного давления и метаболических реакций. Он содержится в зеленых листовых овощах, неочищенных зернах, бобовых культурах (в частности, соя, бобы) и грецких орехах.

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