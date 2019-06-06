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      Что означает сходство речей Зеленского и Порошенко: объяснение Мендель

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      Мендель: После смены руководства не меняется позиция Украины
      Мендель: После смены руководства не меняется позиция Украины / GLOBAL LOOK press, Serg Glovny

      О неизменности – даже после смены президента – позиции руководства Украины относительно курса евроатлантической интеграции. Именно об этом свидетельствует единообразие определенных фрагментов выступлений Владимира Зеленского на брифинге в Брюсселе и Петра Порошенко на съезде "Европейской Солидарности".

      Такую позицию высказала на брифинге в Администрации Президента пресс-секретарь президента Юлия Мендель 6 июня.

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      По ее словам, "президент Зеленский читал все речи". И то, что ему не нравилось – он менял.

      Если президент согласился с сообщением, которое вчера сказал, то это означает лишь позитив для Украины: при изменении руководства не меняется позиция Украины. Мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсе и, конечно, признаем, что Россия является агрессором,
      – сказала Мендель.

      Впрочем, пресс-секретарь отметила, что инцидент с идентичными тезисами может свидетельствовать о проблемах сотрудничества АП с МИД: "Если Администрация Президента не может полагаться на МИД, то как мы можем говорить о каком-то сотрудничестве?"

      Мендель
      Мендель объяснила, что сходство речей Порошенко и Зеленского – явление положительное

      "Если система не работает, то ее необходимо восстанавливать с самого начала", – заявила Мендель.

      Примечательно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого Рада 6 июня отказалась отправлять в отставку, объяснил ситуацию с идентичными тезисами в речах президентов тем, что "они очень важны для международных партнеров". При этом Климкин отметил, что не знает, почему эти тезисы использовал Порошенко во время съезда партии, и предложил отнестись к ситуации с юмором.

      Что известно об "истории с плагиатом" в речи Зеленского?5 июня бывший пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил в плагиате действующего главу государства Владимира Зеленского. Мол, в выступлении тот использовал текст с недавнего выступления Порошенко. Например, фразу "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта".

      Впоследствии заместитель главы Администрации Президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование ситуации и обвинил МИД Украины в том, что оно "параллельно работало на Петра Порошенко". Кроме того, ситуацию в АП расценили как "диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко".

      Сам Петр Порошенко отметил, что полностью разделяет "эту фразу, по абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО". Причем сказал, что "это не троллинг" и что "не надо использовать слово плагиат или не плагиат – это абсолютно нормально". По его словам, это очень хорошо, что Украина "говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Администрация Президента Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Юлия Мендель Павел Климкин МИД Украины Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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