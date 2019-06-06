Що означає схожість промов Зеленського та Порошенка: пояснення Мендель

Про незмінність – навіть після зміни президента – позиції керівництва України щодо курсу на євроатлантичну інтеграцію. Саме про це свідчить однаковість певних фрагментів виступів Володимира Зеленського на брифінгу у Брюсселі та Петра Порошенка на з'їзді "Європейської Солідарності".

Таку позицію висловила на брифінгу в Адміністрації Президента прес-секретар президента Юлія Мендель 6 червня.

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За її словами, "президент Зеленський вичитував усі промови". І те, що йому не подобалося – він змінював.

Якщо президент погодився з повідомленням, яке вчора сказав, то це означає лише позитив для України: за зміни керівництва не змінюється позиція України. Ми залишаємося на європейському та євроатлантичному курсі і, звісно, визнаємо, що Росія є агресором,

– сказала Мендель.

Утім, прес-секретар також наголосила, що інцидент з ідентичними тезами може свідчити про проблеми співпраці АП із МЗС: "Якщо Адміністрація Президента не може покладатися на МЗС, то як ми можемо говорити про якусь співпрацю?"



Мендель пояснила, що схожість промов Порошенка і Зеленського – явище позитивне

"Якщо система не працює, то її необхідно відновлювати від самого початку", – заявила Мендель.

Примітно, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін, якого Рада 6 червня відмовилася відправляти у відставку, пояснив ситуацію з ідентичними тезами у промовах президентів тим, що "вони дуже важливі для міжнародних партнерів". При цьому Клімкін зазначив, що не знає, чому ці тези використав Порошенко під час з'їзду партії, та запропонував поставитися до ситуації з гумором.

Що відомо про "історію з плагіатом" у промові Зеленського? 5 червня колишній прес-секретар п'ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко звинуватив у плагіаті чинного главу держави Володимира Зеленського. Мовляв, у виступі той використав текст із нещодавнього виступу Порошенка. Наприклад, фразу "Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту".



Згодом заступник глави Адміністрації Президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування ситуації і звинуватив МЗС України у тому, що воно "паралельно працювало на Петра Порошенка". Ще ж і надто, ситуацію в АП розцінили як "диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ і свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка".



Сам Петро Порошенко зазначив, що повністю поділяє "цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО". При чому сказав, що "це не тролінг" і що "не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат – це абсолютно нормально". За його словами, це дуже добре, що Україна "говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС".