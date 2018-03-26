Что приготовить из авокадо: три интересных рецепта
Авокадо становится все более популярным среди украинцев. Вкус этих плодов напоминает сливочное масло с привкусом орехов. Часто авокадо добавляют в салаты и делают бутерброды – читайте также, что еще можно приготовить из плода.
Тортилья из авокадо
Ингредиенты:
Для блинов:
2 ст. кукурузной или пшеничной муки
1 ч. л. соли
50 г растительного масла
0,5-0,75 ст. теплой воды
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Для начинки:
2 авокадо
1 помидор
1 средняя луковица
сок половины лайма или лимона
измельченный свежий или молотый чили
соль
Рецепт приготовления тортильи из авокадо:
Муку смешать с солью, просеять в миску, влить масло и воду, замесить тесто. Сформировать шарики величиной с яйцо, оставить на 15 минут. Тогда каждый шарик раскатать и жарить на сковороде, не смазанной жиром, по 2-3 минуты с каждой стороны.
Для начинки нужно выбрать из авокадо мякоть и размять вилкой. Выдавить в него сок из лимона. Добавить мелко нарезанный лук, нарезанный кубиками помидор. Посолить и посыпать чили по вкусу. Можно добавить ложку оливкового масла. Выложить соус на готовые лепешки, подавать горячим.
Зеленая паста из авокадо
Ингредиенты:
1 спелое авокадо
горсть шпината
горсть орехов кешью
горсть тертого сыра
сок 1/2 лимона
2 зубчика чеснока
Рецепт приготовления пасты из авокадо:
Сложить в блендер авокадо, шпинат, лимонный сок, кешью, тертый сыр и чеснок.
Измельчить смесь в густой однородный соус и заправить им свежесваренную пасту.
Лимонно-авокадовое мороженое
Ингредиенты (на 6 порций):
2 зрелых авокадо, очищенных от кожуры и косточек
3/4 стакана 1,5% -ного молока
3/4 стакана сгущенного молока
сок трех лаймов
цедра двух лаймов
Рецепт приготовления мороженого из лаймов и авокадо:
С помощью блендера или кухонного комбайна измельчить все ингредиенты в однородную массу на подобие смузи, время от времени счищая смесь со стенок чаши с помощью силиконовой лопатки.
Полученное пюре разложить по порциям в стаканы, накрыть пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру минимум на 4 часа.