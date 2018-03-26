Что приготовить из авокадо: три интересных рецепта

Авокадо становится все более популярным среди украинцев. Вкус этих плодов напоминает сливочное масло с привкусом орехов. Часто авокадо добавляют в салаты и делают бутерброды – читайте также, что еще можно приготовить из плода.

Тортилья из авокадо

Ингредиенты:

Для блинов:

2 ст. кукурузной или пшеничной муки

1 ч. л. соли

50 г растительного масла

0,5-0,75 ст. теплой воды

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Для начинки:

2 авокадо

1 помидор

1 средняя луковица

сок половины лайма или лимона

измельченный свежий или молотый чили

соль

Рецепт приготовления тортильи из авокадо:

Муку смешать с солью, просеять в миску, влить масло и воду, замесить тесто. Сформировать шарики величиной с яйцо, оставить на 15 минут. Тогда каждый шарик раскатать и жарить на сковороде, не смазанной жиром, по 2-3 минуты с каждой стороны.

Для начинки нужно выбрать из авокадо мякоть и размять вилкой. Выдавить в него сок из лимона. Добавить мелко нарезанный лук, нарезанный кубиками помидор. Посолить и посыпать чили по вкусу. Можно добавить ложку оливкового масла. Выложить соус на готовые лепешки, подавать горячим.

Зеленая паста из авокадо

Ингредиенты:

1 спелое авокадо

горсть шпината

горсть орехов кешью

горсть тертого сыра

сок 1/2 лимона

2 зубчика чеснока

Рецепт приготовления пасты из авокадо:

Сложить в блендер авокадо, шпинат, лимонный сок, кешью, тертый сыр и чеснок.

Измельчить смесь в густой однородный соус и заправить им свежесваренную пасту.

Лимонно-авокадовое мороженое

Ингредиенты (на 6 порций):

2 зрелых авокадо, очищенных от кожуры и косточек

3/4 стакана 1,5% -ного молока

3/4 стакана сгущенного молока

сок трех лаймов

цедра двух лаймов

Рецепт приготовления мороженого из лаймов и авокадо:

С помощью блендера или кухонного комбайна измельчить все ингредиенты в однородную массу на подобие смузи, время от времени счищая смесь со стенок чаши с помощью силиконовой лопатки.

Полученное пюре разложить по порциям в стаканы, накрыть пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру минимум на 4 часа.