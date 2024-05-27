Чудом не долетела: в "Эпицентре" в Харькове жертв могло быть гораздо больше

Днем 25 мая россияне ударили КАБами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Впоследствии вблизи места удара был найден неразорвавшийся боеприпас, который не долетел до цели.

В результате российской атаки Харькова погибли 17 человек, а пострадали еще 49. Стоит отметить, что аварийно-поисковые работы до сих пор продолжаются. Однако, жертв удара могло бы быть еще больше.

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Неразорвавшийся боеприпас

Через два дня после удара, 27 мая, прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Его нашли в 80 метрах от "Эпицентра", по которому били россияне.

Предварительно, это также был УМПБ Д-30. Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БпЛА-разведчиков.

Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города,

– говорится в сообщении.

По словам прокуратуры, все это свидетельствует о сознательной тактике России, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова.

Удар по "Эпицентру": коротко

В субботу, 25 мая, около 16 часов дня россияне с разницей в секунду ударили по "Эпицентру" в Харькове. Вражеские войска атаковали авиационными боеприпасами УМПБ Д-30. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в момент атаки в гипермаркете "Эпицентр" было около 200 человек. Около 100 из них успели отреагировать на сигнал тревоги и скрыться.

В результате попадания произошел сильный пожар. В торговом центре загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также загорелась обшивка магазина и товары, расположенные внутри.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по состоянию на 15.06 27 мая установлена гибель 17 человек. Идентифицировано 13 жертв, среди которых 10 работников гипермаркета и трое посетителей, в частности, 12-летняя девочка и ее мама.

Точное количество людей, которые могли находиться в гипермаркете на момент удара, будут определять с помощью записей с видеокамер в торговом центре.

выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате очередной террористической атаки России. Вечная память!