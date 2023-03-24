Гауляйтер Крыма Аксенов создал свою ЧВК: его связывают с Пригожиным

Дела у Евгения Пригожина из его ЧВК "Вагнера" крайне плохи, однако "повара Путина" поддерживает глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Собственно, тот создал свою ЧВК, назвав ее "Конвой".

Стало известно, что так называемый глава Крыма создал собственную частную военную компанию, которая, очевидно, связана с Пригожиным. Кстати, лидер вагнеровцев в последнее время все чаще жалуется на то, что ему Минобороны не дает боеприпасов, а сами наемники пачками гибнут на Бахмутском направлении.

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Какое отношение имеет Пригожин к этой ЧВК

Собственно, связь между предводителем вагнеровцев и "Конвоем" – прямая. Как отмечают журналисты, батальоном командует пригожинский куратор в Африке.

Вместе с тем важно, что в марте этого года сам Аксенов в эфире пропагандистского телевидения рассказывал о возникновении в Крыму профессионального военного подразделения.

Ребята, прошедшие все, что можно, у руководителей – несколько Орденов Мужества, начальник штаба – герой России,

– говорил он.



Аксенов и бойцы ЧВК "Конвой" / Фото с телеграм-канала главы оккупационной администрации Крыма



Лидер оккупантов в Крыму с бойцами ЧВК "Конвой" / Фотография из телеграм-канала Аксенова

На телеграм-канале самого ЧВК Аксенова – появившегося еще в ноябре прошлого года – можно увидеть фотографии и видео с передовой, "философские тексты" о якобы "православной России", "украинских сатанистах" и прочее.

Обратите внимание! СМИ пишут, что формально "Конвой" – это БАРС (боевой армейский резерв). Его члены заключают два контракта: один с "Конвоем", второй – с Министерством обороны. Нужно это для того, чтобы получить выплаты в случае ранения или смерти.

Вероятно, обычный военный получает около 200 тысяч в месяц, представитель командования – 300 тысяч. Также прослужившим в подразделении год "обещают землю" в Крыму или Абхазии.

У оккупантов проблемы: ЧВК им не помогут