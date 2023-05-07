Мы уже были бы в Москве: во ВСУ объяснили, есть ли у Пригожина снарядный голод и что он задумал

Евгений Пригожин, владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что планирует вывести своих бойцов из Бахмута до 10 мая. Однако уменьшение активности на Бахмутском направлении не наблюдается.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что обращать внимание на заявления Пригожина – это не уважать себя. Воспринимать слова "повара Путина" в той парадигме, в которой он выдает подобную информацию, Череватый не советует никому из аналитиков и журналистов.

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Вся надежда армии России – зеки и кадыровцы

Спикер Восточной группировки войск ВСУ уверен, что первопричина всех заявлений Пригожина – это мощная оборона, проводимая Вооруженными Силами Украины.

Нанеся им невероятные потери и по сути уничтожив ЧВК "Вагнер", они спровоцировали истерику Пригожина. Он понимает, что взяв перед военно-политическим руководством страны-агрессора определенные обязательства, не может их выполнить, так как нет пополнения в личном составе из российских тюрем,

– подчеркнул Череватый.

Ведь каждый день оккупанты теряют огромные силы. За последние сутки погибли 157 захватчиков на Бахмутском направлении и среди них большинство – вагнеровцы.

Понятно, что восполнить такие ежедневные потери – проблема. Поэтому Пригожин и делает эпатажные заявления, чтобы максимально сбросить с себя вину за неспособность выполнить, взятые на себя обязательства. И потому они начали с Кадыровым эту "мыльную оперу",

– отметил собеседник.

Если посмотреть на эту ситуацию шире, то получается, что вся надежда "второй армии мира" возлагается на зеков, по сути, организованную преступную группировку, и на группировку национальной республики.

Сергей Череватый рассказал об истинной причине заявлений Пригожина: смотрите видео

Раньше был снарядный безлимит

Он рассказал, что на Лимано-Купянском направлении, где представлены в первую очередь вооруженные силы агрессора, гораздо меньшая активность врага – за сутки там произошло только 5 боесоприкосновений. Но там враг больше использует средства поражения – произошло 503 обстрела и 12 авианалетов.

Там 32 оккупанта погибли и 80 получили ранения. Цифры несколько меньше,

– отметил спикер.

Череватый также опроверг заявление Пригожина о "снарядном голоде" на Бахмутском направлении, из-за которого он якобы и хочет вывести оттуда ЧВК "Вагнер".

Это абсолютная ложь. Ежесуточно оккупанты в нашей операционной зоне используют более 25 тысяч снарядов. Если бы у нас был такой "снарядный голод", мы бы уже в Москве были,

– уверен Сергей Череватый.

Он предположил, что, возможно, вагнеровцы несколько ограничены по сравнению с тем, когда раньше у них снарядный безлимит. Но и сейчас Пригожин более чем достаточно обеспечен артиллерийской и авиационной поддержкой.

Что заявил Евгений Пригожин