Россия стремится держать Запад в напряжении: насколько реальны провокации "Вагнера" против Польши

Число вагнеровцев на территории Беларуси растет. 27 июля мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила о прибытии 12 колонны, в которой было как минимум 50 единиц техники. Не исключена возможность провокаций на границе.

Такое мнение 24 Каналу предположил американский политолог Рамиз Юнус. Напряжение будет поддерживаться на границах всех стран, с которыми граничит Беларусь. Особенно – членами НАТО.

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"ЧВК "Вагнера" может играть такую роль. Ведь им безразлично где и за что получать деньги", – отметил Юнус.

Вероятность провокаций

Передислокация наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь не случайна, считает политолог. Более того, работа будет усиливаться и в Африке. Все для того, чтобы там или здесь держать в напряжении Запад. Особенно если какие-то возможные события будут разворачиваться на границе Польши.

Следует ожидать какие-то провокации против Польши. Все далеко не случайно. Уверен, там все это понимают и хорошо прикрывают небо и границы,

– предположил он.

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Политолог добавил, что Украина тоже под потенциальной угрозой. И позаботиться о своей безопасности должна самостоятельно. Тогда любые провокации не будут иметь никаких результатов.

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