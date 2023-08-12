Достались уже и Польши: в Кракове расклеили рекламу ЧВК "Вагнера"

В польском Кракове начали появляться открытки с "приглашением" вступить в ряды ЧВК "Вагнер". Кстати, ссылки на этих открытках ведут на российский сайт, где вербуют наемников.

Информация об открытках вагнеровцев в Польше распространяется по сети. Польские СМИ передают, что полиция уже начала расследование, сообщает 24 Канал.

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"Мы здесь, присоединяйтесь"

Польское СМИ Gazeta Krakowska сообщает, что на улицах Кракова начали появляться наклейки с рекламой российского ЧВК "Вагнера". Такие открытки стали появляться по всему городу.

Как заявил член городского совета Кракова Лукаш Вантух, наклейки также содержат ссылку с QR-кодом. Если перейти за ним, то пользователи сети окажутся на русскоязычном сайте вагнеровцев, где вербуют наемников. Вантух утверждает, что наклейки стали появляться в общественных туалетах. Впоследствии их обнаружили и у музея.



Открытки ЧВК "Вагнера" в Польше / фото из соцсетей

Сайт по открытке подробно информирует, что нужно, чтобы присоединиться к вагнеровцам. Однако сейчас "заявки не принимают".

В настоящее время правоохранители открыли два дела по факту распространения открыток из ЧВК "Вагнера". Полиция проверяет и ищет тех, кто распространяет такие наклейки.

К слову, в сети также можно найти видео, на котором один из пользователей якобы увидел, как мужчина расклеивал листовки с призывом вступить в ЧВК Вагнера.

Мужчина распространяет открытки ЧВК "Вагнера": смотрите видео

В сети стало вирусным и видео, как мужчина в туалете срывает наклейку и смывает ее в унитаз.

Открытку вагнеровцев смыли в туалете: смотрите видео

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