США назвали страну, через которую ЧВК "Вагнера" пытается покупать оружие

Госдепартамент США заявляет, что ЧВК "Вагнера" пытается скрыть свои усилия по приобретению военного оборудования. Для схемы частная военная компания использует иностранных поставщиков.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер во время брифинга рассказал, что Вашингтон проинформирован о том, что ЧВК "Вагнера" использует для приобретения оружия Мали, пишет 24 Канал. Именно через Мали наемники и пытаются получить оружие.

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США не подтверждают покупку оружия для ЧВК "Вагнера"

В то же время в США заявили, что пока не фиксировали, чтобы попытки ПИК "Вагнера" по покупке оружия были завершены.

Есть признаки того, что ЧВК "Вагнера" пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали, которое (используется) как третья сторона. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти закупки были завершены... но мы внимательно следим за ситуацией,

– сказал представитель Госдепа.

По его словам, Вашингтон ввел санкции против ряда лиц и организаций, поддерживающих военные операции ЧВК "Вагнера". Он добавил, что США скоро смогут поделиться новыми сведениями по этому поводу.

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