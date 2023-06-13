Подпишет ли Пригожин контракт с минобороны России: Ступак назвал возможный план ЧВК "Вагнера"

Минобороны России хочет подчинить разные так называемые "частные военные компании", которые десятками появились "на болотах". Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сопротивляется. И тут возможны три интересных варианта развития событий.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак. Известно, что все так называемые "российские добровольцы" должны подписать контракт с минобороны России до 1 июля.

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Интересно, что кадыровцы публично на камеры согласовали все документы из минобороны. Но это вполне понятно, ведь их благополучие напрямую зависит от Кремля.

Пригожин не хочет подписывать контракт

Как отметил Ступак, тут нужно дождаться 1 июля. Ведь ситуация может развиваться совершенно по-разному. Он видит три возможных варианта.

Прежде всего Кремль может нажать на Пригожина, чтобы тот подписал контракт. Это поможет российскому военному командованию избавиться от владельца ЧВК "Вагнера", ведь тогда он будет напрямую подчинен минобороны.

Сейчас Пригожин пытается убедить Кремль в том, что это плохая идея. Поэтому путинские приспешники могут нажать на Шойгу, чтобы отменить все, или же распоряжение минобороны просто не будет касаться именно "Вагнера".

Конечно, Пригожин может просто отказаться подписывать контракт. И тут возможно как давление со стороны минобороны и Кремля, так и множество других событий, которые сейчас сложно спрогнозировать. Ведь рядом есть еще значительное количество других ЧВК. Хотя качество личного состава там сомнительное.

Сейчас это похоже на один из фильмов Тарантино. Но есть вопросы доступа к оружию у тех, кто будет и не будет под минобороны. Если вагнеровцы не подпишут контракты, то не начнут ли их разоружать? Где-то через 2 недели будет понятно, куда движется "Вагнер". Или под минобороны, или самостоятельно, или вообще они все будут "рубиться" между собой,

– заметил Ступак.

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Война Пригожина из минобороны России: коротко

Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ, что все "российские добровольцы" должны подписать контракты по минобороны. Они должны сделать это до 1 июля.

Понятно, что ЧВК "Вагнера" отказывается это делать. Их война из минобороны идет на протяжении почти всей полномасштабной войны России против Украины.

Пригожин неоднократно делал жесткие заявления против Шойгу и Герасимова. А недавно вагнеровцы захватили в плен российского подполковника, которого потом отпустили.