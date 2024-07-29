Денег будет меньше: в ГУР рассказали, чего ждать России после разгрома вагнеровцев в Мали

Москва пыталась руками наемников решить свои проблемы. Но теперь возможности Кремля в Африке значительно уменьшились.

У России будет меньше "заказов" в Африке, сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Ранее повстанцы в Мали предложили продать пленных вагнеровцев Украине, но в ГУР отказались комментировать это.

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Чего ждать России после поражения ЧВК "Вагнера" в Мали

По словам Андрея Юсова, последствия будут не только для конкретно группировки "Вагнера", но и для всей террористической группировки, которой является Россия.

На определенном этапе они развернули очень активную деятельность, в частности, на африканском направлении. Своими наемниками пытались решать политические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что это уже не тот потенциал, что возможности России далеко не те, что раньше. А это означает, что новых заказов и расчета на них как на инструмент решения проблем, в регионе будет меньше,

– констатировал он.

Представитель ГУР заявил, что повстанцы получили необходимую информацию и не только ее, что позволило провести успешную операцию против российских военных преступников. Все, что делает Украина, происходит в рамках международного права с учетом всех необходимых процедур.

Юсов не привел деталей, но пообещал: продолжение следует.

Что известно о фиаско вагнеровцев в Мали

В конце июля стало известно, что ЧВК "Вагнера" в Мали потерпела поражение от туарегов. Разные источники привели разные детали, но понятно, что наемники попали в засаду, есть погибшие.

Говорилось даже, что мог погибнуть пропагандист "Белый" с канала GREY ZONE, который был неофициальным рупором ЧВК "Вагнера". Украинофобский канал вел 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин.

Также, возможно, погиб известный командир вагнеровцев Антон Елизаров с позывным "Лотос". Он руководил наступлением на Соледар и Бахмут в Донецкой области.

Интересно, что Мали – это последняя африканская страна, где у ЧВК "Вагнера" был полный контроль: как над руководством страны, так и над добычей золота. Разгром вагнеровцев стал результатом удачной засады туарегов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что туареги – достаточно умелые партизаны. Но есть версия, что даже само министерство обороны России слило туарегам координаты и направление колонн вагнеровцев.