Эпопея с Вирастюком продолжается: ЦИК обжаловала решение Верховного Суда

Верховный Суд Украины аннулировал протокол Центризбиркома о победе на довыборах в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка. В ЦИК с этим не согласились и решение ВСУ обжаловали.
В Центризбиркоме заверили, что решение суда подробно проанализировали. Уже после этого комиссия подала апелляционную жалобу.
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ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе. В таком случае установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда,
– сообщили в ЦИК.
Ранее протокол ЦИК обжаловал Александр Шевченко
Отметим, что 19 мая ЦИК составила протокол о результатах выборов нардепа в округе №87, победителем было признано Вирастюка. Однако уже через 2 дня конкурент кандидата от "Слуги народа" Александр Шевенко обжаловал отдельные пункты постановления. ВСУ иск Шевченко удовлетворил.Обратите внимание! В гражданской сети ОПОРА единственным выходом из сложившейся ситуации, считают проведение повторных выборов.
Что известно о ситуации на 87-м округе
- В Ивано-Франковской области 18 марта 2021 года состоялись довыборы в Верховную Раду.
- Голосование происходило с многочисленными скандалами: штурмом ОИК и сообщениями о минировании.
- Уже 3 апреля результаты голосования признали недействительными сразу на 3 участках.
- 22 апреля официальным победителем признали Василия Вирастюка от "Слуги народа", Александр Шевченко от "За майбутнє" занял 2-е место.
- Окончательный протокол ЦИК отменил ВСУ.