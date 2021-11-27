Циническая игра авторитарных режимов России и Беларуси – МИД Польши о миграционном кризисе
Источник:Укринформ
В МИД Польши уверены, что Беларусь и Россия ведут циничную игру авторитарных режимов на границе. В частности, Минск и Москва пытаются обвинить Варшаву в миграционном кризисе.
Об этом сообщил заместитель польского министра иностранных дел Марцин Пшидач. Дипломат подчеркнул, что Польша не изменит своей политики и будет защищать ЕС от проникновения нелегалов.
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По его словам, только так можно отбить желание у Лукашенко к дальнейшим агрессивным действиям, а также приостановить поток мигрантов, которые хотели бы прилететь в Беларусь с Ближнего Востока или Африки.
Мы имеем дело с циничной игрой авторитарных режимов, которые используют простых людей в своей грязной политике, пренебрегая правами человека. Нам нужно работать не только эффективно, но и мудро,
– сказал Марцин Пшидач.
Он добавил, что Варшава неоднократно пыталась оказать гуманитарную помощь беженцам, высылая конвои с:
- продуктами;
- лекарствами;
- палатками;
- одеждой.
"Однако режим Лукашенко не пропустил нас к ним через границу", – подытожил польский дипломат.
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Ситуация на границе Беларуси и Польши
- На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.
- В Евросоюзе был разработан план для борьбы с нелегальной перевозкой мигрантов. Ряд операций планируют реализовать уже в 2022 году. Планируют осуществить более 1,4 тысячи арестов.
- Генерал армии США Бен Ходжес убежден, что скопление беженцев вдоль границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связано с агрессией России в Украине и вокруг нее.