Циничный удар баллистикой по Николаеву: количество раненых неуклонно растет

Российские военные атаковали баллистикой Николаев. Известно, что в результате этого один человек погиб и еще несколько получили ранения. Количество пострадавших может возрасти.

Подробнее о ситуации в областном центре рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он сообщил, что количество пострадавших в результате атаки растет.

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Количество пострадавших растет

Воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 14:29. Тогда жителей призвали перейти в укрытие, чтобы не рисковать собственной жизнью и здоровьем.

В 14:38 Виталий Ким написал "Видим все. Работаем". Этими словами он отреагировал на атаку Николаева ракетой, запущенной российскими военными.

В 14:43 стало известно, что на Николаевщине объявили отбой воздушной тревоги.

В 14:54 поступило сообщение от Виталия Кима, что пострадала одна женщина. Она не в тяжелом состоянии.

Через более 10 минут он уточнил, что пострадали 4 человека – три женщины и один мужчина.

По состоянию на 15:10 стало известно, что погибла одна женщина. На месте атаки продолжаются поиски.

По состоянию на 16:24 есть 6 пострадавших. Известно, что одному человеку помощь оказали амбулаторно.

Россияне утром атаковали Киевскую область

Обратите внимание, что враг посреди ночи запустил крылатые и аэробаллистические ракеты по Киеву. В Воздушных силах ВСУ рассказали о работе наших защитников неба.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о работе наших защитников неба. Известно, что для атаки враг использовал 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, запущенных с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. А еще запустили две баллистические или аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал".

А еще запустили две баллистические или аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал". Для того, чтобы отразить воздушное нападение, привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По результатам успешной боевой работы на Киевщине удалось сбить все российские ракеты.

Как отметили в ГСЧС, количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву – 14 человек. Среди них – 1 ребенок.

Напоминаем о важности пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги. Если нет возможности перейти в безопасное место – воспользуйтесь правилом двух стен. Этот алгоритм действий может уберечь вам здоровье и жизнь.