У вас есть 2 опции: уйти или умереть, – Цимбалюк остро обратился к оккупантам
Россияне не оставляют жалкие попытки захватить наши территории. Однако украинцы продолжают доказывать носителям "русского мира", что им здесь не рады.
Более того, единственное, что ждет их в Украине – верная смерть. Об этом на стриме 24 канала сказал журналист Роман Цимбалюк.
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Цимбалюк обратился к россиянам
Он отметил, что прожил 13 лет в россии, поэтому никогда не относился к этому государству с ненавистью. А вот мнения и чувства россиян относительно нашего государства – пока не важны.
Неважно, что вы думаете о нас – любите ли вы Украину или ненавидите. Хотите ли вы набить портрет путина на спинах своих жен. Неважно. У вас в Украине есть только 2 опции: уйти или умереть,
– сказал он.
Журналист также рассказал, что оккупанты панически боятся артиллерийских установок CAESAR, которые Украине передала Франция. Эти пушки дальнобойны, они быстро ездят и оперативно меняют место ведения огня. Поэтому такое высокоэффективное оружие не только разрушает захватнические планы пришедших на украинские земли россиян, но и лишает их, собственно, жизни.
"Они приехали, определили местонахождение через спутник, отстрелялись, собрались через минуту и поехали пить кофе. А россияне отскребают из своей техники части экипажа", – отметил он.
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Потери оккупантов: последние новости
- Украинские защитники продолжают наносить успешные удары по оккупантам. Так, бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 попали в позиции россиян на Восточном направлении. Удалось уничтожить: 8 танков, 8 боевых бронированных машин, полевой склад боеприпасов и живую силу врага.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 июля ВСУ ликвидировали 36 900 российских захватчиков. За последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 250 оккупантов.
- На Черниговщине из реки вытащили два вражеских танка, в которых нашли тела 5 российских оккупантов.
- Любимый "сериал" украинцев под названием "Чернобаевка" продолжается. Там ВСУ успешно ударили по оккупантам – уже в 25-й раз.
- Воздушные силы ВСУ нанесли удар по россиянам. Им удалось уничтожить: 2 крылатые ракеты типа "Калибр", состав боеприпасов, два контрольно-наблюдательных пункта оккупантов, десять единиц вражеской техники, личный склад врага.
Цимбалюк остро обратился к российским оккупантам: смотрите видео