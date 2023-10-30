"Украинский след" и 60 задержанных: глава Дагестана прокомментировал антиизраильские погромы

В Дагестане местные организовали антиизраильские митинги, в частности, заблокировав аэропорт в Махачкале. Глава Республики, входящий в состав России, нашел в этом "украинский след" и заявил, что ему стыдно за действия "акционеров".

До тысячи дагестанцев вечером 29 октября пришли в аэропорт в столице своей Республики, чтобы заблокировать рейс из Тель-Авива. Сергей Меликов, глава Дагестана, констатировал, что акцию якобы контролировали с Украиной для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Антиизраильские погромы в Дагестане

Были возбуждены уголовные дела против определенных людей, принимавших активное участие в антиизраильских погромах. Важно, что на этих митингах можно было заметить флаги Палестины.

Как отметил Меликов, многие факты правонарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Он добавил, что оборудование аэропорта не было повреждено, а этими митингами якобы руководили проукраинские телеграм-каналы.

Что происходило на территории аэропорта в Дагестане: смотрите видео

По словам главы Дагестана, то, что произошло в Республике, не было организовано официальными властями. Очевидно, так он попытался оправдаться перед Израилем, который призвал власти России отреагировать на антисемитские акции.

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Антиизраильский митинг в Дагестане: смотрите видео

В то же время, появились слухи о том, что задержанных будут отправлять на войну против Украины. Меликов это опроверг, однако заявил, что если действительно кто-то из правонарушителей изъявит желание уехать на фронт, то якобы может отмыть себя от стыда.

У нас пока нет такого, чтобы задерживали за правонарушения и отправляли в зону (так называемую – 24 Канал) СВО. Зона СВО – это не (тюремная – 24 Канал) зона. Если кто-то из задержанных сам изъявит желание, я только буду приветствовать,

– сказал он.

Впоследствии министерство внутренних дел России сообщило о 60 задержанных во время погромов по состоянию на утро 30 октября. Было установлено 150 участников беспорядков. Вместе с тем травмы получили 9 российских силовиков, двое из них – в больнице.

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