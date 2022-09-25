Охота на тех, кто проводит мобилизацию: в Дагестане создали партизанское движение

Жители Дагестана активно выступают против частичной мобилизации в россии, которую объявил диктатор владимир путин. В Дагестане решили начать охоту на тех, кто причастен к мобилизационным мерам.

В сети появляются сообщения, что жители Дагестана планируют сорвать мобилизацию, пишет 24 канал. В частности, в течение 25 сентября в Дагестане шли митинги, на которых требовали остановить мобилизацию.

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Партизаны сделали предупреждение сторонникам мобилизации

На фоне мобилизации в Дагестане решили создать партизанское движение, которое уже 26 сентября начнет охоту на всех, кто помогает мобилизации.

Партизаны предупредили сторонников мобилизации, что их имущество и здоровье больше не будет в безопасности. Партизаны заявляют, что уже 26 сентября все увидят их план.

Сегодня начало вашего быстрого конца Иншалла!,

– заявили партизаны.

Что происходит в Дагестане

В Дагестане вспыхнули протесты с требованием остановить частичную мобилизацию на Кавказе. В соцсетях жители республики призывают бунтовать против путина и его убийственных законов.

Как сообщали в разведывательном сообществе Informnapal, Дагестан сохраняет первенство среди субъектов россии по количеству поименно установленных военнослужащих выходцев из Дагестана, ликвидированных в Украине.

Следует отметить, что силовики пытались разогнать людей на митингах, выстрелив в воздух. Однако люди отказались расходиться даже несмотря на то, что ситуация обострялась.

В Махачкале, где также продолжались протесты, люди выражали возмущение, что российские власти решили "утилизировать" их детей. В местных телеграм-каналах людей призывают не быть пассивными и препятствовать задержанию других. При этом в сети публиковали кадры жестоких задержаний.

Как известно, 21 сентября в россии объявили о частичной мобилизации и планируют призвать 300 тысяч резервистов. Однако в оппозиционных СМИ появилась информация, что в ряды вооруженных сил россии могут призвать 1 – 1,2 миллиона человек.

При этом уже 28 сентября россия готовится закрыть границу для подлежащих мобилизации мужчин.

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