Москва чувствует давление: генерал-лейтенант США оценил эффективность ракет "Фламинго"

Украина производит крылатые ракеты "Фламинго" и другие дальнобойные системы для ударов вглубь России. США должны снять все ограничения на применение оружия, которое они предоставляют ВСУ.

Генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула объяснил 24 Каналу, что хотя эти системы сами не выиграют войну, они усилят давление на Москву и заставят российское общество осознать необходимость прекращения агрессии.

Как дальнобойные системы влияют на современную войну?

Воздушные силы Украины пока не имеют достаточных возможностей для прорыва российской системы ПВО. Именно поэтому создаются дальнобойные системы, которые позволяют Украине достигать стратегических результатов.

"Врагу нельзя оставлять безопасную зону – это противоречит принципам современной войны. Поэтому Украина должна продолжать производство дальнобойных систем", – сказал Дептула.

Это оружие заставляет россиян осознать, что война идет не только на территории Украины, а постепенно переносится и на их территорию.

Эти системы – очень важная часть стратегической политики Украины,

– подытожил Дептула.

Что еще известно о производстве оружия в Украине?