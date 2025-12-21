Генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула пояснив 24 Каналу, що хоча ці системи самі не виграють війну, вони посилять тиск на Москву і змусять російське суспільство усвідомити необхідність припинення агресії.

Як далекобійні системи впливають на сучасну війну?

Повітряні сили України поки не мають достатніх спроможностей для прориву російської системи ППО. Саме тому створюються далекобійні системи, які дозволяють Україні досягати стратегічних результатів.

"Ворогу не можна залишати безпечну зону – це суперечить принципам сучасної війни. Тому Україна повинна продовжувати виробництво далекобійних систем", – сказав Дептула.

Ця зброя змушує росіян усвідомити, що війна точиться не лише на території України, а поступово переноситься й на їхню територію.

Ці системи – дуже важлива частина стратегічної політики України,

– підсумував Дептула.

Що ще відомо про виробництво зброї в Україні?