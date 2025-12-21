Генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула объяснил 24 Каналу, что хотя эти системы сами не выиграют войну, они усилят давление на Москву и заставят российское общество осознать необходимость прекращения агрессии.
Как дальнобойные системы влияют на современную войну?
Воздушные силы Украины пока не имеют достаточных возможностей для прорыва российской системы ПВО. Именно поэтому создаются дальнобойные системы, которые позволяют Украине достигать стратегических результатов.
"Врагу нельзя оставлять безопасную зону – это противоречит принципам современной войны. Поэтому Украина должна продолжать производство дальнобойных систем", – сказал Дептула.
Это оружие заставляет россиян осознать, что война идет не только на территории Украины, а постепенно переносится и на их территорию.
Эти системы – очень важная часть стратегической политики Украины,
– подытожил Дептула.
Что еще известно о производстве оружия в Украине?
- Украина не способна самостоятельно производить ракеты для ПВО из-за отсутствия необходимых лицензий от западных партнеров. Зеленский отметил, что иногда поставки ракет партнерами задерживается или ограничивается.
- Компания Fire Point производит крылатые ракеты "Фламинго" и дроны, которые выполняют 60% украинских дипстрайков. Теперь ракеты окрашены в черный цвет и оснащены большим реактивным двигателем на трубе.
- Украина изучает вариант применения собственных баллистических ракет, чтобы повлиять на баланс сил в войне.