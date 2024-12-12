В Украине создали дальнобойное оружие, которое может поражать цели за 2 тысячи километров, – Камышин

Украина создала стратегическое оружие, которое может поражать цели в России на глубине до 2 тысяч километров. Сейчас оборонная промышленность нашего государства способна производить не только беспилотники.

В Украине сейчас могут изготавливать почти все виды конвенционных вооружений. Об этом, как сообщает Укринформ, заявил советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме, передает 24 Канал.

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Что заявил Камышин об оружии

Как рассказал советник президента, в прошлом году наше государство разработало и создало вооружение, которое способно долететь до России и поразить цели врага глубиной до 2 тысяч километров. На сегодня, по его словам, более 10 компаний имеют подобные продукты.

Он рассказал, что сейчас в Украине более 200 производителей БПЛА могут изготавливать различные типы дронов, что является прорывом по сравнению с 2023 годом, когда их было всего несколько. Также в Украине есть некоторые наработки по противодействию дронам-камикадзе типа "Шахед".

В этом году в Украине будет произведено втрое больше оружия, которое государство может профинансировать. В следующем году паритет будет примерно такой же, но рыночный объем достигнет 30 миллиардов долларов,

– заявил он.

Напомним, в прошлом месяце Умеров заявил, что Украина масштабировала серийное производство крылатых ракет для ударов на дальние расстояния. В течение 2024 года, по его словам, удалось создать первые 100 ракет, также ведется разработка новых ракет-дронов.