Хватит минимум до весны 2024 года, – Киричевский оценил ракетные возможности Украины
Беспилотники работают в комплексе с другим вооружением, в том числе с дальнобойными ракетами. БПЛА дополняют наши ударные возможности, а главное – создают психологическое давление для россиян.
Проблем с дальнобойным вооружением, поступающим от западных союзников, нет. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский, заметив, что этими дальнобойными ракетами и с такой же интенсивностью, как сейчас, мы сможем регулярно бить по россиянам как минимум до весны следующего года.
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Есть и беспилотники, и дальнобойные ракеты
Нам не приходится ставить "или" между беспилотниками и ракетами, потому что все это у нас работает в комплексе. Очевидно, хотелось бы сразу получить ракеты на дистанцию в тысячу километров и больше, но Запад соблюдал соглашение и не производил ракеты сухопутного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров.
Все эти 30 лет Запад, в отличие от России, вел себя честно. Если было такое соглашение, они его соблюдали. Именно поэтому ATACMS имеют максимальную дальность 300 километров, а новые перспективные ракеты PrSM для HIMARS – 500 километров.
– сказал Иван Киричевский.
Относительно атак беспилотниками они в первую очередь создают психологическое давление на россиян, а также дополняют наши ударные возможности. Иван Киричевский предположил, что такое влияние, вероятно, даже более весомо, чем то, которое наносят российские атаки "Шахедами" по нашей территории.
Иван Киричевский рассказал о ракетных возможностях Украины: смотрите видео
Работает новая украинская ракета
Украинцы могут и не подозревать, насколько велики ударные возможности у нас есть. Подтверждением тому являются факты уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса С-400 на мысе Тарханкут в Крыму, а также мобильной береговой радиолокационной станции. "Предел-Е" на Юге.
Как считают коллеги из моей команды, работает действительно новая украинская ракета, которая, как можем предположить, способна летать по баллистической траектории и имеет мощную боевую часть,
– заметил эксперт Defense Express.
Иван Киричевский также добавил, что о новом вооружении могут и не сообщать. Так же как россияне не признают, что бьют по нашим территориям "Шахедами", мы тоже не должны раскрывать всех своих карт.
Сезон "хлопка" в Крыму: что известно
- Утром, 23 августа, во временно оккупированном Крыму раздался мощный взрыв. Местные телеграмм-каналы утверждали, что вблизи населенного пункта Оленевка на мысе Тарханкут раздалось по меньшей мере 7 взрывов. Впоследствии в ГУР МО сообщили об уничтожении российской зенитно-ракетной системы большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
- Неспокойно в Крыму было и 22 августа. Захватчики перекрывали движение на незаконно построенном Крымском мосту, а жители временно оккупированного Севастополя слышали "хлопок".
- Еще раньше на "угрозу ракетной атаки" жаловались в Керчи. Жители города сообщали о 8 взрывов у Крымского моста. Затем в сети начали появляться кадры работы российской ПВО.