Великобритания рассматривает возможность передачи ВСУ дальнобойных ракет: решится ли страна

По данным Washington Post, Великобритания готовится передать Украине дальнобойные ракеты, которые могут бить до 300 километров. Но это оптимистическое сообщение.

Такое мнение 24 Каналу выразил юрист-аналитик Андрей Вигиринский. Он отметил, что сдержанный оптимизм состоит в том, что эту возможность британцы рассматривают уже не менее года.

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"Это формулировка "мы рассматриваем возможность" – вы рассматриваете по мере того, как Украина к вам обращается за соответствующим типом помощи. Постоянно её рассматриваете", – подчеркнул он.

Юрист-аналитик отметил, что вопрос в том, перейдет ли Британия к конкретным действиям. Мол, готова ли страна к тому, чего пытается избежать.

"А вы пытаетесь избежать "обострения", – сказал Вигиринский.

"Россию атаковать нельзя"

По его словам, перед сообщением о якобы предоставлении дальнобойных ракет, западная пресса информировала о том, что в коммуникации с украинскими военнослужащими, представители иностранных оборонных ведомств достигли определенного согласия. Речь идет о том, что Украина не будет атаковать территорию России с использованием вооружения, которое ей предоставляют.

И на этом акцентировалось системное внимание. Соответственно, когда речь идет о вооружениях или ракетах, имеющих дальность в 300 километров, это же ограничение никуда не исчезло,

– добавил юрист-аналитик.

Поэтому, рассматривая этот вопрос, союзники Украины будут смотреть на ситуации, куда Украина может его использовать, требует ли согласования это использование и какое количество этого вооружения.

Украине может помочь собственное вооружение

"Больше верю в то, что поскольку война длится более года, есть возможность наладить производство системы "Гром", которая, кажется, крайнюю дальность полета имеет более 400 километров", – сказал Андрей Вигиринский.

Так, убежден он, Украина сможет закрыть потребности в соответствующем вооружении своим продуктом военно-промышленного комплекса.

"И не спрашивать ни у кого разрешения: можно производить выстрел или нельзя производить выстрел", – отметил юрист-аналитик.

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Предоставит ли Британия дальнобойные ракеты

Вигиринский добавил, что Великобритания обладает свойством предоставлять вооружение в небольшом количестве, но качественно касательно других характеристик.

"Когда говорилось и о танках, и о Harpoon впереди планеты всей, первопроходцем была именно Британия. Поэтому я не исключаю, что они могут небольшое количество таких ракетных вооружений Украине передать", – предположил он.

Однако, момент применения этого вооружения может остаться тайной.

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