Канада призывает мир предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары по России

В Канаде официально поддержали использование Украиной дальнобойного оружия по целям в России. Они стремятся убедить другие государства предоставить Украине такую возможность.

Канада активно выступает за поддержку Украины в ее праве на защиту, в частности, через предоставление разрешения на дальнобойные удары по территории России. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Монреале, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Почему Канада поддерживает дальнобойные удары Украины по России

Во время пресс-конференции министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила, что Канада поддерживает Украину по этому вопросу.

Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию,

– отметила Жоли.

Летом премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов канадских долларов.

К тому же Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина имеет дальнобойное оружие, в частности Storm Shadow, ATACMS, SCALP, но его недостаточно. США и Великобритания не позволяют использовать это оружие на территории России, поэтому Украина этого не делала.

Президент Зеленский также раскритиковал партнеров Украины, в частности, США. Он выразил недовольство, что те не передали обещанную военную поддержку.