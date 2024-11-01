Канада активно виступає за підтримку України у її праві на захист, зокрема, через надання дозволу на далекобійні удари по території Росії. Про це вона розповіла на пресконференції в Монреалі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Чому Канада підтримує далекобійні удари України по Росії

Під час пресконференції міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі підтвердила, що Канада підтримує Україну щодо цього питання.

Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію,

– зазначила Жолі.

Влітку прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів канадських доларів.

До того ж Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна має далекобійну зброю, зокрема Storm Shadow, ATACMS, SCALP, але її недостатньо. США та Велика Британія не дозволяють використовувати цю зброю на території Росії, тому Україна цього не робила.

Президент Зеленський також розкритикував партнерів України, зокрема, США. Він висловив невдоволення, що ті не передали обіцяну військову підтримку.