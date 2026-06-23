Безопасного тыла в России больше нет: удары ВСУ могут достигать расстояния до 3000 километров, – ISW

Силы обороны Украины существенно увеличили интенсивность и глубину дальнобойных и среднесрочных ударов по тыловой логистике российских захватчиков. По данным аналитиков, украинская армия не только систематически уничтожает сотни единиц вражеского транспорта, но и готовится к поражению стратегических целей на расстоянии до 3000 километров.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Что известно об увеличении дальности ударов ВСУ?

Институт изучения войны сообщает, что в течение мая и июня 2026 года украинские военные кардинально изменили тактику поражения ближних и дальних тылов противника. Если раньше удары ограничивались несколькими километрами от линии боевого столкновения, то теперь глубина атак выросла до нескольких десятков километров.

Эта стратегия уже продемонстрировала колоссальную эффективность. Только за период с 1 мая по 18 июня подтверждено поражение не менее 500 российских грузовиков и военных автомобилей, что подрывает снабжение передовых подразделений России.

Динамика ударов средней дальности остается рекордно высокой. В мае 2026 года зафиксировано не менее 210 точечных атак. В июне уже подтверждено 145 аналогичных ударов.

Аналитики ISW отмечают важное изменение географии обстрелов. В мае под массированным огнем ВСУ находилась стратегическая автотрасса М-14 (Ростов – Крым) на стыке Донецкой и Запорожской областей. Однако в июне украинские силы перенесли фокус дальше на запад – на военные объекты оккупированной Херсонщины и Крымского полуострова.

Параллельно продолжается систематическое уничтожение резервов противника на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях.

Отдельным успешным направлением деятельности украинской армии является планомерное усиление ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и военным аэродромам на территории самой России. Количество дальнобойных ударов стабильно растет: в апреле было совершено 18 атак по НПЗ и базам, в мае – 33, а в июне – уже 28.

Напомним, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, новейшие отечественные беспилотники Fire Point уже продемонстрировали свою эффективность, успешно поразив вражеские объекты на рекордном расстоянии до 2070 километров.

Более того, разработчики работают над увеличением дальности действия. В ближайшее время украинские дроны смогут поражать стратегические цели в глубоком тылу России на расстоянии до 3000 километров. Это фактически лишает Кремль понятия "безопасной зоны" и ставит под удар стратегическую авиацию и ядерные объекты агрессора.